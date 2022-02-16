Торт за 15 минут без выпечки – идеальный десерт к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,7 т.
Вкусный торт из печенья

Кто же не любит вкусные торты, особенно домашние из натуральных и безопасных продуктов. Но если вы хотите приготовить вкусный десерт очень быстро, без выпечки, выбирайте для этого обычно печенье вместо теста и самый простой сметанный крем.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусного торта из печенья и очень вкусным кремом и самое главное – без выпечки. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Good Food".

Приготовление торта

Ингредиенты:

  • печенье – 600 г

  • сливочное масло – 200 г

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Сгущенное молоко

  • сгущенное молоко – 1 банка

  • молоко – 300 мл

Для глазури:

  • шоколад – 1 плитка

  • молоко – 50 г

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Вкусная глазурь

  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Взбейте сливочное масло со сгущенным молоком.

Приготовление крема

2. Печенье обмакните в молоке и выложите в форму, сверху крем и так сделайте несколько слоев, пока не закончится печенье и крем.

Торт из печенья

3. Глазурь: в сотейнике растворите шоколад с молоком и сливочным маслом.

Глазурь для торта

4. Готовой глазурью полейте торт и отправьте в холодильник на 1-2 часа, но можно есть десерт и сразу.

Как из печенья приготовить торт

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