Торт за 15 минут без выпечки – идеальный десерт к чаю
Кто же не любит вкусные торты, особенно домашние из натуральных и безопасных продуктов. Но если вы хотите приготовить вкусный десерт очень быстро, без выпечки, выбирайте для этого обычно печенье вместо теста и самый простой сметанный крем.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусного торта из печенья и очень вкусным кремом и самое главное – без выпечки. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Good Food".
Ингредиенты:
печенье – 600 г
сливочное масло – 200 г
сгущенное молоко – 1 банка
молоко – 300 мл
Для глазури:
шоколад – 1 плитка
молоко – 50 г
сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Взбейте сливочное масло со сгущенным молоком.
2. Печенье обмакните в молоке и выложите в форму, сверху крем и так сделайте несколько слоев, пока не закончится печенье и крем.
3. Глазурь: в сотейнике растворите шоколад с молоком и сливочным маслом.
4. Готовой глазурью полейте торт и отправьте в холодильник на 1-2 часа, но можно есть десерт и сразу.
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