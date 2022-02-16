Торт за 15 минут без выпечки – идеальный десерт к чаю

Кто же не любит вкусные торты, особенно домашние из натуральных и безопасных продуктов. Но если вы хотите приготовить вкусный десерт очень быстро, без выпечки, выбирайте для этого обычно печенье вместо теста и самый простой сметанный крем.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт очень вкусного торта из печенья и очень вкусным кремом и самое главное – без выпечки. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Good Food".

Ингредиенты:

печенье – 600 г

сливочное масло – 200 г

Видео дня

сгущенное молоко – 1 банка

молоко – 300 мл

Для глазури:

шоколад – 1 плитка

молоко – 50 г ​​​​​​​

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Взбейте сливочное масло со сгущенным молоком.

2. Печенье обмакните в молоке и выложите в форму, сверху крем и так сделайте несколько слоев, пока не закончится печенье и крем.

3. Глазурь: в сотейнике растворите шоколад с молоком и сливочным маслом.

4. Готовой глазурью полейте торт и отправьте в холодильник на 1-2 часа, но можно есть десерт и сразу.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: