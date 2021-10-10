Торт "Захер": история и рецепт одного из самых вкусных десертов
Все любят вкусные торты – от детей до взрослых, кто-то выбирает фруктовые, шоколадные, а кто-то с кремами. Но всегда есть десерты, от которых все в восторге, например, торт "Наполеоон", тарт "Татеен", классический тирамису, вкусные бисквиты.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам узнать интересную историю одного из самых вкусных тортов – "Захер", а также мы делимся рецептом вкусного десерта, который вы с легкостью приготовите дома.
История торта "Захер"
Если верить истории – в 1862 году торт изобрел 16-летний подмастерье Франц Захер для легендарного австрийского дипломата Маттерниха.
Якобы он заказал десерт для своих гостей, а его кондитер заболел и тогда молодой Франц решил попробовать приготовить торт и ему удалось, десерт понравился гостям, но главным событием вечера не стал. Захер доучился и отправился на заработки в другие страны. Через сорок лет другой Захер дал торту вторую жизнь. Старший сын кондитера Эдуард пошел по стопам отца, получил образование у авторитетного венского кондитера Демеля и немного изменил рецептуру торта согласно своих пожеланий.
Сначала десерт продавался в кондитерской Демеля, а с 1876 года преимущественно самим Эдуардом Захером в венском отеле "Захер". С тех пор торт стал одним из самых популярных десертов Вены и Австрии в целом.
Рецепт торта "Захер"
Ингредиенты:
Мука – 120 г
Сахар – 120 г
Масло – 120 г
Темный шоколад – 120 г
Яйца – 6 шт.
Абрикосовый джем – 120 г
Лимонный сок – 1 ст. л.
Шоколад – 80 г
Масло – 60 г
Способ приготовления:
На водяной бане растопите шоколад и масло.
Взбейте желтки с сахаром до пены.
Добавьте к взбитым желткам растопленный шоколад, аккуратно перемешайте.
Просейте муку и добавьте, перемешайте.
Взбейте белки до пиков, добавьте сахар и снова взбейте.
Часть белком добавьте в тесто, перемешайте и добавьте оставшиеся белки.
Готовое тесто перелейте в форму и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.
Готовый пирог разрежьте пополам.
Абрикосовый джем подогрейте, после – протрите через сито и намажьте хорошо торт, сверху накройте вторым коржом.
Джем подогрейте с лимонным соком, доведите до кипения и заглазируйте торт со всех сторон, смазывая кисточкой или ножом.
Растопите масло с шоколадом, вылейте глазурь на остывший торт, хорошо размажьте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: