Торт "Захер": история и рецепт одного из самых вкусных десертов

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
13,7 т.
История и рецепт торта 'Захер'

Все любят вкусные торты – от детей до взрослых, кто-то выбирает фруктовые, шоколадные, а кто-то с кремами. Но всегда есть десерты, от которых все в восторге, например, торт "Наполеоон", тарт "Татеен", классический тирамису, вкусные бисквиты.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам узнать интересную историю одного из самых вкусных тортов – "Захер", а также мы делимся рецептом вкусного десерта, который вы с легкостью приготовите дома.

История торта "Захер"

Если верить истории – в 1862 году торт изобрел 16-летний подмастерье Франц Захер для легендарного австрийского дипломата Маттерниха.

Якобы он заказал десерт для своих гостей, а его кондитер заболел и тогда молодой Франц решил попробовать приготовить торт и ему удалось, десерт понравился гостям, но главным событием вечера не стал. Захер доучился и отправился на заработки в другие страны. Через сорок лет другой Захер дал торту вторую жизнь. Старший сын кондитера Эдуард пошел по стопам отца, получил образование у авторитетного венского кондитера Демеля и немного изменил рецептуру торта согласно своих пожеланий.

Видео дня
Сын и отец Захеры

Сначала десерт продавался в кондитерской Демеля, а с 1876 года преимущественно самим Эдуардом Захером в венском отеле "Захер". С тех пор торт стал одним из самых популярных десертов Вены и Австрии в целом.

Рецепт торта "Захер"

Как дома приготовить торт "Захер"

Ингредиенты:

  • Мука – 120 г

  • Сахар – 120 г

  • Масло – 120 г

  • Темный шоколад – 120 г

  • Яйца – 6 шт.

  • Абрикосовый джем – 120 г

  • Лимонный сок – 1 ст. л.

Для глазури:

  • Шоколад – 80 г

  • Масло – 60 г

Способ приготовления:

  1. На водяной бане растопите шоколад и масло.

  2. Взбейте желтки с сахаром до пены.

  3. Добавьте к взбитым желткам растопленный шоколад, аккуратно перемешайте.

  4. Просейте муку и добавьте, перемешайте.

  5. Взбейте белки до пиков, добавьте сахар и снова взбейте.

  6. Часть белком добавьте в тесто, перемешайте и добавьте оставшиеся белки.

  7. Готовое тесто перелейте в форму и отправьте в духовку на 40 минут при 180 С.

  8. Готовый пирог разрежьте пополам.

  9. Абрикосовый джем подогрейте, после – протрите через сито и намажьте хорошо торт, сверху накройте вторым коржом.

  10. Джем подогрейте с лимонным соком, доведите до кипения и заглазируйте торт со всех сторон, смазывая кисточкой или ножом.

  11. Растопите масло с шоколадом, вылейте глазурь на остывший торт, хорошо размажьте.

Вкусный торт "Захер"

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты