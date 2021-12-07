Торты "Красный бархат" и "Рафаэлло": секретами приготовления поделилась Лиза Глинская
После вкусненьких салатов и закусок идеально завершить новогоднее застолье помогут десерты. Если хотите порадовать себя и своих гостей небанальными вкусностями – приготовьте торт и точно не прогадаете.
Для такого случая созданы "Красный бархат" и "Рафаэлло". Рецептами десертов поделилась известный повар Лиза Глинская. Опубликовано в Instagram.
"Красный бархат"
Ингредиенты:
Для бисквита:
яйца – 2 шт
сахар – 170 г
кефир – 150 мл
сливочное масло – 70 г
разрыхлитель – 0,5 ч. л.
сода – 3 г
какао-порошок – 5 г
мука – 200 г
водорастворимый краситель (клубника + малина)
Для клубничной начинки:
клубничное пюре – 200 г
лимонный фреш – 20 мл
сахар – 50 г
кукурузный крахмал – 12 г
желатин – 6 г
вода – 30 мл
Для крема:
маскарпоне – 150 г
крем-сыр – 250 г
сливки – 400 мл
Для декора:
свежая клубника
мята
Способ приготовления бисквита:
1. Разогреть духовку до 165 градусов.
2. Взбить яйца, сахар и краситель до стойкой пены.
3. Растопить сливочное масло и взбить вместе с ингредиентами.
4. Налить кефир и аккуратно перемешать.
5. Соединить муку, разрыхлитель, соду и какао. Добавить в массу и перемешать.
6. Завернуть кольцо для выпечки фольгой и выложить тесто в форму.
7. Выпекать в течение 40 минут. После – охладить, завернуть в пленку и положить в холодильник на ночь.
Способ приготовления клубничной начинки:
1. Замочить водой желатин и оставить на 10-15 минут.
2. Пюре смешать с сахаром и крахмалом.
3. Налить лимонный фреш и перемешать.
4. Поставить на средний огонь, чтоб заварить крахмал.
5. Снять с огня и добавить желатин.
6. Два кольца для выпечки завернуть пищевой пленкой и вылить в формы клубничную массу. Охладить и поставить холодильник до загустения.
Способ приготовления крема и формирование торта:
1. Все ингредиенты крема взбить до плотной массы.
2. Бисквит разрезать на 4 ровных коржа.
3. Выложить большую часть крема в кондитерский мешок. Спиралью выложить крем от центра в стороны. Разровнять.
4. По диагонали лепешка сделать из крема бортик. Выложить в середину клубничную начинку. Выложить сверху крем и второй корж. Повторять, пока не закончится крем и лепешки.
5. Стороны и поверхность торта выровнять кремом.
6. Из остатков бисквита сделать крошку и декорировать ею бока.
7. Оставшимися кремами украсить поверхность торта по бокам, внутрь выложить клубнику и мяту.
Торт "Рафаэлло"
Ингредиенты:
Для бисквита:
яйца – 3 шт
мука – 150 г
сахар – 110 г
кокосовая стружка – 30 г
разрыхлитель – 4 г
Для кокосового крема:
кокосовое молоко – 250 мл
кокосовое сгущенное молоко – 150 мл
кокосовые сливки – 300 мл
желатин – 35 мл
Способ приготовления кокосового бисквита:
1. Разогреть духовку до 165 градусов.
2. Взбить яйца и сахар до плотной пены.
3. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в яичную массу.
4. Добавить кокосовую стружку.
5. Подготовить форму и вылить тесто. Выпекать в течение 35-40 минут.
6. Охладить, срезать верхушку и разделить бисквит на 3 части.
Способ приготовления кокосового крема:
1. Замочить желатин в воде и оставить на 10-15 минут.
2. Смешать кокосовое молоко и сгущенное кокосовое молоко. Подогреть на среднем огне до образования пара.
3. Добавить в молоко желатин. Перемешать.
4. Перелить в миску массу, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.
5. Размять основу для крема и взбить вместе со сливками.
Формирование торта:
1. В форму для выпечки выложить ацетатную пленку.
2. Выложить первый корж, пропитать его кокосовым молоком и смазать кремом. Выложить таким образом оставшиеся два коржа. Поставить в холодильник на 4-5 часов.
3. Украсить бока торта миндальными хлопьями. Сверху посыпать кокосовой стружкой и выложить конфеты "Рафаэлло".
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