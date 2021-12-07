Торты "Красный бархат" и "Рафаэлло": секретами приготовления поделилась Лиза Глинская

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Торты 'Красный бархат' и 'Рафаэлло': секретами приготовления поделилась Лиза Глинская

После вкусненьких салатов и закусок идеально завершить новогоднее застолье помогут десерты. Если хотите порадовать себя и своих гостей небанальными вкусностями – приготовьте торт и точно не прогадаете.

Для такого случая созданы "Красный бархат" и "Рафаэлло". Рецептами десертов поделилась известный повар Лиза Глинская. Опубликовано в Instagram.

"Красный бархат"

Торт "Красный бархат"

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 170 г

  • кефир – 150 мл

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  • сливочное масло – 70 г

  • разрыхлитель – 0,5 ч. л.

  • сода – 3 г

  • какао-порошок – 5 г

  • мука – 200 г

  • водорастворимый краситель (клубника + малина)

Для клубничной начинки:

  • клубничное пюре – 200 г

  • лимонный фреш – 20 мл

  • сахар – 50 г

  • кукурузный крахмал – 12 г

  • желатин – 6 г

  • вода – 30 мл

Для крема:

  • маскарпоне – 150 г

  • крем-сыр – 250 г

  • сливки – 400 мл

Для декора:

  • свежая клубника

  • мята

Способ приготовления бисквита:

1. Разогреть духовку до 165 градусов.

2. Взбить яйца, сахар и краситель до стойкой пены.

Ингредиенты для бисквита

3. Растопить сливочное масло и взбить вместе с ингредиентами.

4. Налить кефир и аккуратно перемешать.

5. Соединить муку, разрыхлитель, соду и какао. Добавить в массу и перемешать.

6. Завернуть кольцо для выпечки фольгой и выложить тесто в форму.

7. Выпекать в течение 40 минут. После – охладить, завернуть в пленку и положить в холодильник на ночь.

Способ приготовления клубничной начинки:

1. Замочить водой желатин и оставить на 10-15 минут.

2. Пюре смешать с сахаром и крахмалом.

3. Налить лимонный фреш и перемешать.

4. Поставить на средний огонь, чтоб заварить крахмал.

5. Снять с огня и добавить желатин.

6. Два кольца для выпечки завернуть пищевой пленкой и вылить в формы клубничную массу. Охладить и поставить холодильник до загустения.

Способ приготовления крема и формирование торта:

1. Все ингредиенты крема взбить до плотной массы.

Приготовление крема для торта

2. Бисквит разрезать на 4 ровных коржа.

3. Выложить большую часть крема в кондитерский мешок. Спиралью выложить крем от центра в стороны. Разровнять.

4. По диагонали лепешка сделать из крема бортик. Выложить в середину клубничную начинку. Выложить сверху крем и второй корж. Повторять, пока не закончится крем и лепешки.

5. Стороны и поверхность торта выровнять кремом.

6. Из остатков бисквита сделать крошку и декорировать ею бока.

7. Оставшимися кремами украсить поверхность торта по бокам, внутрь выложить клубнику и мяту.

Торт "Рафаэлло"

Кокосовый торт Рафаэлло

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • яйца – 3 шт

  • мука – 150 г

  • сахар – 110 г

  • кокосовая стружка – 30 г

  • разрыхлитель – 4 г

Для кокосового крема:

  • кокосовое молоко – 250 мл

  • кокосовое сгущенное молоко – 150 мл

  • кокосовые сливки – 300 мл

  • желатин – 35 мл

Способ приготовления кокосового бисквита:

1. Разогреть духовку до 165 градусов.

2. Взбить яйца и сахар до плотной пены.

3. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в яичную массу.

4. Добавить кокосовую стружку.

Кокосовый бисквит для торта

5. Подготовить форму и вылить тесто. Выпекать в течение 35-40 минут.

6. Охладить, срезать верхушку и разделить бисквит на 3 части.

Способ приготовления кокосового крема:

1. Замочить желатин в воде и оставить на 10-15 минут.

2. Смешать кокосовое молоко и сгущенное кокосовое молоко. Подогреть на среднем огне до образования пара.

3. Добавить в молоко желатин. Перемешать.

Кокосовый крем для торта

4. Перелить в миску массу, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.

5. Размять основу для крема и взбить вместе со сливками.

Формирование торта:

1. В форму для выпечки выложить ацетатную пленку.

2. Выложить первый корж, пропитать его кокосовым молоком и смазать кремом. Выложить таким образом оставшиеся два коржа. Поставить в холодильник на 4-5 часов.

3. Украсить бока торта миндальными хлопьями. Сверху посыпать кокосовой стружкой и выложить конфеты "Рафаэлло".

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