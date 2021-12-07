Торты 'Красный бархат' и 'Рафаэлло': секретами приготовления поделилась Лиза Глинская

После вкусненьких салатов и закусок идеально завершить новогоднее застолье помогут десерты. Если хотите порадовать себя и своих гостей небанальными вкусностями – приготовьте торт и точно не прогадаете.

Для такого случая созданы "Красный бархат" и "Рафаэлло". Рецептами десертов поделилась известный повар Лиза Глинская. Опубликовано в Instagram.

"Красный бархат"

Ингредиенты:

Для бисквита:

яйца – 2 шт

сахар – 170 г

кефир – 150 мл

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сливочное масло – 70 г

разрыхлитель – 0,5 ч. л.

сода – 3 г

какао-порошок – 5 г

мука – 200 г

водорастворимый краситель (клубника + малина)

Для клубничной начинки:

клубничное пюре – 200 г

лимонный фреш – 20 мл

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 12 г

желатин – 6 г

вода – 30 мл

Для крема:

маскарпоне – 150 г

крем-сыр – 250 г

сливки – 400 мл

Для декора:

свежая клубника

мята

Способ приготовления бисквита:

1. Разогреть духовку до 165 градусов.

2. Взбить яйца, сахар и краситель до стойкой пены.

3. Растопить сливочное масло и взбить вместе с ингредиентами.

4. Налить кефир и аккуратно перемешать.

5. Соединить муку, разрыхлитель, соду и какао. Добавить в массу и перемешать.

6. Завернуть кольцо для выпечки фольгой и выложить тесто в форму.

7. Выпекать в течение 40 минут. После – охладить, завернуть в пленку и положить в холодильник на ночь.

Способ приготовления клубничной начинки:

1. Замочить водой желатин и оставить на 10-15 минут.

2. Пюре смешать с сахаром и крахмалом.

3. Налить лимонный фреш и перемешать.

4. Поставить на средний огонь, чтоб заварить крахмал.

5. Снять с огня и добавить желатин.

6. Два кольца для выпечки завернуть пищевой пленкой и вылить в формы клубничную массу. Охладить и поставить холодильник до загустения.

Способ приготовления крема и формирование торта:

1. Все ингредиенты крема взбить до плотной массы.

2. Бисквит разрезать на 4 ровных коржа.

3. Выложить большую часть крема в кондитерский мешок. Спиралью выложить крем от центра в стороны. Разровнять.

4. По диагонали лепешка сделать из крема бортик. Выложить в середину клубничную начинку. Выложить сверху крем и второй корж. Повторять, пока не закончится крем и лепешки.

5. Стороны и поверхность торта выровнять кремом.

6. Из остатков бисквита сделать крошку и декорировать ею бока.

7. Оставшимися кремами украсить поверхность торта по бокам, внутрь выложить клубнику и мяту.

Торт "Рафаэлло"

Ингредиенты:

Для бисквита:

яйца – 3 шт

мука – 150 г

сахар – 110 г

кокосовая стружка – 30 г

разрыхлитель – 4 г

Для кокосового крема:

кокосовое молоко – 250 мл

кокосовое сгущенное молоко – 150 мл

кокосовые сливки – 300 мл

желатин – 35 мл

Способ приготовления кокосового бисквита:

1. Разогреть духовку до 165 градусов.

2. Взбить яйца и сахар до плотной пены.

3. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в яичную массу.

4. Добавить кокосовую стружку.

5. Подготовить форму и вылить тесто. Выпекать в течение 35-40 минут.

6. Охладить, срезать верхушку и разделить бисквит на 3 части.

Способ приготовления кокосового крема:

1. Замочить желатин в воде и оставить на 10-15 минут.

2. Смешать кокосовое молоко и сгущенное кокосовое молоко. Подогреть на среднем огне до образования пара.

3. Добавить в молоко желатин. Перемешать.

4. Перелить в миску массу, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов.

5. Размять основу для крема и взбить вместе со сливками.

Формирование торта:

1. В форму для выпечки выложить ацетатную пленку.

2. Выложить первый корж, пропитать его кокосовым молоком и смазать кремом. Выложить таким образом оставшиеся два коржа. Поставить в холодильник на 4-5 часов.

3. Украсить бока торта миндальными хлопьями. Сверху посыпать кокосовой стружкой и выложить конфеты "Рафаэлло".

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