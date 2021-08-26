Как преобразить привычную и даже скучную фасоль? Для начала, можно начать называть простую фасоль "бобами", это сразу добавляет ей солидности, а затем попробуйте приправить ее пряностями какой-то конкретной страны.

Оливковое масло, чеснок, пармезан, итальянская петрушка и вот Тосканский суп из белых бобов на вашем столе. Этот суп так же называется Риболлита и имеет простое сельское происхождение, что на мой вкус делает его еще более привлекательным. Он считается сезонным, обычно готовится в холодное время года. Подается с терпкими красными винами, сухим хлебом и часто присыпается пармезаном при подаче. Итак, Риболлита в исполнении Smart Exotic Life.

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Ингредиенты:

На 4 порции вам понадобится (2 часа):

- 200 г фасоли Каннелинни (или любая другая мелкая белая фасоль)

- 1 белая луковица

- 5 зубчиков чеснока

- оливковое масло

- две молодые маленькие морковочки

- одна большая картофелина

- 2 крупных томата

- итальянская петрушка

Приготовление:

Отвариваем фасоль на медленном огне 1,5 часа. Пока варится суп измельчить и обжарить лук, чеснок, морковь, картофель, томаты. Смешать с фасолью, посолить и тушить мин. 25-30 на медленном огне.

Для заправки измельчить петрушку ножом, а потом толкушкой. Смешать с оливковым маслом и небольшим количеством соли.

Делаем подушку из сухого хлеба в тарелке для подачи и наливаем суп поверх. Добавляем заправку, свежемолотый черный перец и пармезан по желанию.

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