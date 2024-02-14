Тост с яйцом и луком шалот на завтрак: как красиво подать блюдо
Тост – один из самых распространенных в мире вариантов завтрака. Тосты бывают совершенно разные по вкусу, составу ингредиентов и внешнему виду.
Недавно фудблогер с ником sni_danke в Instagram опубликовала интересный рецепт, в котором она рассказала, что добавить в тост, чтобы он получился действительно вкусным. Кроме того, она также показала, как подать тост так, будто его сделали в ресторане.
Ингредиенты
- Шпинат
- Лук порей
- Сыр Фета
- Хлеб
- Чеснок
- Яйцо
- Сыр
Способ приготовления
1. Лук порей нарезаем на тонкие кольца и обжариваем на сковороде.
2. Добавляем шпинат и тушим до мягкости. В конце добавляем сыр Фета.
3. Хлеб подсушиваем на сковороде или на гриле и натираем чесноком.
4. Выкладываем кусок сыра на ломтик горячего хлеба и накрываем еще одним.
5. Сверху выкладываем зажарку и жареное яйцо.
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