Тост – один из самых распространенных в мире вариантов завтрака. Тосты бывают совершенно разные по вкусу, составу ингредиентов и внешнему виду.

Недавно фудблогер с ником sni_danke в Instagram опубликовала интересный рецепт, в котором она рассказала, что добавить в тост, чтобы он получился действительно вкусным. Кроме того, она также показала, как подать тост так, будто его сделали в ресторане.

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Ингредиенты

Шпинат

Лук порей

Сыр Фета

Хлеб

Чеснок

Яйцо

Сыр

Способ приготовления

1. Лук порей нарезаем на тонкие кольца и обжариваем на сковороде.

2. Добавляем шпинат и тушим до мягкости. В конце добавляем сыр Фета.

3. Хлеб подсушиваем на сковороде или на гриле и натираем чесноком.

4. Выкладываем кусок сыра на ломтик горячего хлеба и накрываем еще одним.

5. Сверху выкладываем зажарку и жареное яйцо.

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