Тосты с авокадо и красной рыбой: легкий перекус за 5 минут
Авокадо – это доступный овощ, который можно приобрести в магазине вне зависимости от сезона. Из него можно готовить закуски, намазку, соусы, добавлять в салат или делать тосты. Следует отметить, что авокадо удачно сочетается с тунцем, плавленым сыром, помидорами, чесноком, красной рыбой и яйцами.
Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легких тостов из авокадо и слабосоленой красной рыбой, которые вы приготовите за 5 минут и они идеально подойдут на перекус.
Ингредиенты:
- огурец – 100 г
- авокадо – 50 г
- отварные яйца – 2 шт
- слабосоленая красная рыба – 50 г
Способ приготовления:
1. Заранее отварить яйца и в готовом виде нарезать их кубиками.
2. Огурцы и авокадо нарезать мелким кубиком. Добавить к яйцам.
3. Взбить порезанные ингредиенты погружным блендером до однородности.
4. Нарезать хлеб и подсушить его на сковородке.
5. Смазать подсушенный хлеб начинкой.
6. Порезать рыбу кубиками или слайсами и выложить тосты. Готово!
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