Тосты с авокадо и красной рыбой: легкий перекус за 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
546
Тосты с авокадо и красной рыбой: легкий перекус за 5 минут

Авокадо – это доступный овощ, который можно приобрести в магазине вне зависимости от сезона. Из него можно готовить закуски, намазку, соусы, добавлять в салат или делать тосты. Следует отметить, что авокадо удачно сочетается с тунцем, плавленым сыром, помидорами, чесноком, красной рыбой и яйцами.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легких тостов из авокадо и слабосоленой красной рыбой, которые вы приготовите за 5 минут и они идеально подойдут на перекус.

Рецепт тостов с авокадо и лососем

Ингредиенты:

Видео дня
  • огурец – 100 г
  • авокадо – 50 г
  • отварные яйца – 2 шт
  • слабосоленая красная рыба – 50 г

Способ приготовления:

1. Заранее отварить яйца и в готовом виде нарезать их кубиками.

Авокадо для приготовления намазки на тосты

2. Огурцы и авокадо нарезать мелким кубиком. Добавить к яйцам.

3. Взбить порезанные ингредиенты погружным блендером до однородности.

Легкий тост с авокадо и яйцом

4. Нарезать хлеб и подсушить его на сковородке.

5. Смазать подсушенный хлеб начинкой.

Намазка из авокадо на тосты

6. Порезать рыбу кубиками или слайсами и выложить тосты. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусную и бюджетную намазку из авокадо.

Сейчас мы готовим

Все рецепты