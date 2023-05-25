Авокадо – это доступный овощ, который можно приобрести в магазине вне зависимости от сезона. Из него можно готовить закуски, намазку, соусы, добавлять в салат или делать тосты. Следует отметить, что авокадо удачно сочетается с тунцем, плавленым сыром, помидорами, чесноком, красной рыбой и яйцами.

Фудблогер Юлия Федоренко (fedorenko_pp) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легких тостов из авокадо и слабосоленой красной рыбой, которые вы приготовите за 5 минут и они идеально подойдут на перекус.

Ингредиенты:

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огурец – 100 г

авокадо – 50 г

отварные яйца – 2 шт

слабосоленая красная рыба – 50 г

Способ приготовления:

1. Заранее отварить яйца и в готовом виде нарезать их кубиками.

2. Огурцы и авокадо нарезать мелким кубиком. Добавить к яйцам.

3. Взбить порезанные ингредиенты погружным блендером до однородности.

4. Нарезать хлеб и подсушить его на сковородке.

5. Смазать подсушенный хлеб начинкой.

6. Порезать рыбу кубиками или слайсами и выложить тосты. Готово!

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