Тосты с тунцом, яйцами и зеленым луком: самая бюджетная закуска за 5 минут
Тосты – идеально блюдо для сытного и быстрого завтрака, а также перекуса. Готовить их можно с любыми намазками, он лучше не использовать майонез при приготовлении.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с бюджетной намазкой из тунца, вареных яиц и лука.
Ингредиенты:
- баночка тунца в масле
- яйцо вареное
- лук зеленый
- половина помидора
- несколько кусков хлеба
- ложка майонеза
Способ приготовления:
1. Поджарьте хлеб в тостере или сковороде.
2. С тунца слейте жидкость и разомните его вилкой. Добавьте крупно натертое яйцо. Далее помидор, нарезанный кубиками. В конце добавьте горстку мелко нарезанного зеленого лучка, перчим, заправляем ложкой майонеза.
3. Выложите намазку на хлеб и можно есть!
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