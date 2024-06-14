Тосты – идеально блюдо для сытного и быстрого завтрака, а также перекуса. Готовить их можно с любыми намазками, он лучше не использовать майонез при приготовлении.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с бюджетной намазкой из тунца, вареных яиц и лука.

Ингредиенты:

баночка тунца в масле

яйцо вареное

лук зеленый

половина помидора

несколько кусков хлеба

ложка майонеза

Способ приготовления:

1. Поджарьте хлеб в тостере или сковороде.

2. С тунца слейте жидкость и разомните его вилкой. Добавьте крупно натертое яйцо. Далее помидор, нарезанный кубиками. В конце добавьте горстку мелко нарезанного зеленого лучка, перчим, заправляем ложкой майонеза.

3. Выложите намазку на хлеб и можно есть!

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