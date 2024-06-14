Тосты с тунцом, яйцами и зеленым луком: самая бюджетная закуска за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
33
Тосты с тунцом, яйцами и зеленым луком: самая бюджетная закуска за 5 минут

Тосты – идеально блюдо для сытного и быстрого завтрака, а также перекуса. Готовить их можно с любыми намазками, он лучше не использовать майонез при приготовлении. 

Полезные тосты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с бюджетной намазкой из тунца, вареных яиц и лука. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • баночка тунца в масле 
  • яйцо вареное
  • лук зеленый
  • половина помидора
  • несколько кусков хлеба
  • ложка майонеза

Способ приготовления:

1. Поджарьте хлеб в тостере или сковороде.

Из чего приготовить вкусные тосты

2. С тунца слейте жидкость и разомните его вилкой. Добавьте крупно натертое яйцо. Далее помидор, нарезанный кубиками. В конце добавьте горстку мелко нарезанного зеленого лучка, перчим, заправляем ложкой майонеза.

Консервированный тунец

3. Выложите намазку на хлеб и можно есть!

Готовые тосты

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты