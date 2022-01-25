Традиционное индийское блюдо панипури: на каком тесте приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Традиционное индийское блюдо панипури: на каком тесте приготовить

Панипури – традиционная закуска индийской кухни. Это преимущественно уличная еда, в виде шаров с совершенно разнообразными начинками. Готовится такое блюдо из особого теста на манке. Технология довольно элементарная, вкус очень хрустящий и пикантный, поэтому украинцам это кулинарное произведение тоже может прийтись по вкусу.

Идеей поделился одесский шеф-повар Пономарь Валерий на своей странице в Instagram.

Приготовление теста на манке

Ингредиенты для теста:

  • манка – 200 г

  • мука – 40 г

  • соль – 1/2 ч.л

  • горячая вода – 125 мл

Приготовление теста на манке
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Ингредиенты для начинки:

Приготовление теста на манке

  • креветки – 300 г

  • помидор – 250 г

  • соль

Готовое тесто для блюда

  • черный перец

  • базилик – 1/3 ч.л

  • оливковое масло – 1 ст.л

Формирование круглых оснований

Способ приготовления:

1. Тесто вымешать до однородности, оставить под пленкой на 20 минут при комнатной температуре.

Приготовление начинки

2. Обжарить в масле с двух сторон до золотистого цвета, придерживая вилкой, чтобы надувались равномерно.

Жарение панипури в масле

3. С той стороны, где стенки более тонкие, аккуратно продавить.

Добавление начинки в хрустящие основы

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