Традиционное индийское блюдо панипури: на каком тесте приготовить

Панипури – традиционная закуска индийской кухни. Это преимущественно уличная еда, в виде шаров с совершенно разнообразными начинками. Готовится такое блюдо из особого теста на манке. Технология довольно элементарная, вкус очень хрустящий и пикантный, поэтому украинцам это кулинарное произведение тоже может прийтись по вкусу.

Идеей поделился одесский шеф-повар Пономарь Валерий на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для теста:

манка – 200 г

мука – 40 г

соль – 1/2 ч.л

горячая вода – 125 мл

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Ингредиенты для начинки:

креветки – 300 г

помидор – 250 г

соль

черный перец

базилик – 1/3 ч.л

оливковое масло – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. Тесто вымешать до однородности, оставить под пленкой на 20 минут при комнатной температуре.

2. Обжарить в масле с двух сторон до золотистого цвета, придерживая вилкой, чтобы надувались равномерно.

3. С той стороны, где стенки более тонкие, аккуратно продавить.

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