Традиционное индийское блюдо панипури: на каком тесте приготовить
Панипури – традиционная закуска индийской кухни. Это преимущественно уличная еда, в виде шаров с совершенно разнообразными начинками. Готовится такое блюдо из особого теста на манке. Технология довольно элементарная, вкус очень хрустящий и пикантный, поэтому украинцам это кулинарное произведение тоже может прийтись по вкусу.
Идеей поделился одесский шеф-повар Пономарь Валерий на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для теста:
манка – 200 г
мука – 40 г
соль – 1/2 ч.л
горячая вода – 125 мл
Ингредиенты для начинки:
креветки – 300 г
помидор – 250 г
соль
черный перец
базилик – 1/3 ч.л
оливковое масло – 1 ст.л
Способ приготовления:
1. Тесто вымешать до однородности, оставить под пленкой на 20 минут при комнатной температуре.
2. Обжарить в масле с двух сторон до золотистого цвета, придерживая вилкой, чтобы надувались равномерно.
3. С той стороны, где стенки более тонкие, аккуратно продавить.
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