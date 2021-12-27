Традиционный литовский торт 'Шакотис': история и технология приготовления легендарного десерта

Шакотис – традиционный литовский торт, по форме напоминающий елку. В переводе с языка оригинала означает – "ветвистый". Чаще такой десерт готовят на новогодние праздники и свадьбы по довольно необычной технологии – на большой палке. Торт даже занесен в Литовский национальный фонд кулинарного наследия.

Идея приготовления опубликована на странице pchelka_travel в Instagram.

Для приготовления смешивают:

муку

яйцу (их нужно около 50 штук)

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сахар

сливочное масло

коньяк

Способ приготовления:

Готовят при помощи палки на открытом огне. Ее вращают и поливают сверху получившуюся смесь. В таком виде торт сохраняется до 6 месяцев.

Легенда Шакотиса

Согласно легенде, молодой повар Йонас приготовил для королевы Барбары пирог. Создавался этот кулинарный шедевр очень странным способом. Парень случайно пролил нежное тесто на палку и принялся крутить ее над огнем. Даме очень понравился десерт, и она подарила юноше украшение, которое тот вручил своей любимой. Поэтому Шакотис готовят не только на новогодние праздники, но и на свадьбу. В Литве считают, что чем выше Шакотис, тем больше любовь у молодоженов.

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