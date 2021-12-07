Традиционный праздничный штоллен с марципаном и сахарной пудрой: история и рецепт изумительного десерта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить дома праздничный штоллен

В Украине становится все популярнее традиционное немецкое угощение – праздничный кекс штоллен. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь сделать правильно дрожжевое тесто и вкусную начинку из миндаля и изюма.

Как дома приготовить штоллен

История десерта

Первое упоминание о блюде встречается еще в средневековой летописи 1329 годом. Как указано в документе, угощение было якобы ранее преподнесено в качестве рождественского подарка одному из немецких епископов.

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Приготовление блюда

Касаемо формы выпечки: она простая и считается олицетворением новорожденного Иисуса Христа, спеленутого в тканевый лоскут.

Рождественский штоллен

Стоит отметить, что по традиции штоллен выпекается за 30 дней до подачи на праздничный стол, чтобы за это время угощение "вызрело". Тесто для блюда можно хранить от 3 до 6 месяцев в темном прохладном месте.

Приготовление выпечки

Кулинар Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом творожного штоллена, который вы с легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как приготовить праздничный штоллен

Ингредиенты:

  • мука – 500 г

  • творог – 200 г

  • разрыхлитель – 10 г

  • светлый изюм – 250 г

  • яйца – 2 шт.

Ингредиенты для блюда

  • сушенная черника – 200 г

  • цедра лимона – 1 ч. л.

  • цедра апельсина – 1 ч. л.

  • черный ром – 150 мл

Дополнительно:

  • растопленное сливочное масло – 200 г

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  • сахарная пудра – 200 г

Способ приготовения:

1. Промойте хорошо изюм и чернику, после залейте их кипятком на 1 минуту, слейте и промойте еще раз под холодной водой.

Как дома приготовить штоллен

2. После – залейте сухофрукты ромом, накройте плотно пленкой и оставьте на ночь.

3. Готовые сухофрукты откиньте на сито и дайте полностью стечь рому.

Домашний штоллен

4. Тесто: размягченное сливочное масло смешайте с цедрой лимона и апельсина, все хорошо взбейте.

Тесто для блюда

2. Добавьте в эту смесь сахар и перемешайте.

Приготовления штоллена

3. Туда же добавьте яйца и творог, тщательно перемешайте.

4. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и смешайте с творожной массой.

Как правильно приготовить штоллен

5. В готовое тесто добавьте замоченные сухофрукты и тщательно вымешайте.

6. Готовое тесто разделите на 3 части и руками сформируйте штоллены.

Тесто для блюда

7. Выложите их на пергамент и отправьте выпекаться в духовку на 40-45 минут при 175-180 С.

Как правильно испечь десерт

8. Готовые горячие штоллены смажьте растопленным сливочным маслом со всех сторон, а затем присыпьте сахарной пудрой.

Готовое блюдо

Дайте им хорошо настояться и можно есть вкусное угощение.

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