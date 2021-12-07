Традиционный праздничный штоллен с марципаном и сахарной пудрой: история и рецепт изумительного десерта

В Украине становится все популярнее традиционное немецкое угощение – праздничный кекс штоллен. Готовится блюдо очень просто, достаточно всего лишь сделать правильно дрожжевое тесто и вкусную начинку из миндаля и изюма.

История десерта

Первое упоминание о блюде встречается еще в средневековой летописи 1329 годом. Как указано в документе, угощение было якобы ранее преподнесено в качестве рождественского подарка одному из немецких епископов.

Видео дня

Касаемо формы выпечки: она простая и считается олицетворением новорожденного Иисуса Христа, спеленутого в тканевый лоскут.

Стоит отметить, что по традиции штоллен выпекается за 30 дней до подачи на праздничный стол, чтобы за это время угощение "вызрело". Тесто для блюда можно хранить от 3 до 6 месяцев в темном прохладном месте.

Кулинар Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале рецептом творожного штоллена, который вы с легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

мука – 500 г

творог – 200 г

разрыхлитель – 10 г

светлый изюм – 250 г

яйца – 2 шт.

сушенная черника – 200 г

цедра лимона – 1 ч. л.

цедра апельсина – 1 ч. л.

черный ром – 150 мл

Дополнительно:

растопленное сливочное масло – 200 г

сахарная пудра – 200 г

Способ приготовения:

1. Промойте хорошо изюм и чернику, после залейте их кипятком на 1 минуту, слейте и промойте еще раз под холодной водой.

2. После – залейте сухофрукты ромом, накройте плотно пленкой и оставьте на ночь.

3. Готовые сухофрукты откиньте на сито и дайте полностью стечь рому.

4. Тесто: размягченное сливочное масло смешайте с цедрой лимона и апельсина, все хорошо взбейте.

2. Добавьте в эту смесь сахар и перемешайте.

3. Туда же добавьте яйца и творог, тщательно перемешайте.

4. Просейте муку, добавьте разрыхлитель и смешайте с творожной массой.

5. В готовое тесто добавьте замоченные сухофрукты и тщательно вымешайте.

6. Готовое тесто разделите на 3 части и руками сформируйте штоллены.

7. Выложите их на пергамент и отправьте выпекаться в духовку на 40-45 минут при 175-180 С.

8. Готовые горячие штоллены смажьте растопленным сливочным маслом со всех сторон, а затем присыпьте сахарной пудрой.

Дайте им хорошо настояться и можно есть вкусное угощение.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: