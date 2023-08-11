Трендовые пирожные в стиле Барби: стали вирусными в социальных сетях
После недавней премьеры фильма стиль Барби стал настоящим трендом. Чаще стильный розовый цвет можно увидеть в одежде и даже в еде. А если вы ищете яркий десерт Барби на празднование дня рождения или другого события – отличным вариантом будут розовые бисквитные пирожные, которые вы сможете сделать в домашних условиях.
Идея приготовления бисквитных пирожных в стиле Барби опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (vilich_food_blog) в Instagram. Тесто получается очень пышным и нежным.
Ингредиенты для бисквита:
- 3 яичных белка
- 100 г сахара
- 90 г миндальной или кокосовой муки
- 3 яйца
- 20 г пшеничной муки
Способ приготовления:
1. Взбиваем белки в пенную структуру, в течение 30 секунд. Добавляем 30 г сахара от общего количества. Продолжаем взбивать до пышной массы, которая не должна спадать с венчика.
2. Отдельно сочетаем оставшиеся яйца и сахар. Взбиваем 3 минуты.
3. Добавляем к яичной массе просеянную пшеничную муку и миндальную или кокосовую. Вымешиваем на низких оборотах миксера до однородности.
4. Добавляем в массу взбитые белки. На этом этапе вымешиваем бисквит аккуратно лопаткой.
5. Выпекаем при температуре 180 градусов 13 минут. Даем остыть, дальше снимаем пергамент. Из каждого бисквита вырезаем прямоугольник размером 25/30 см.
Ингредиенты для вишневого мусса:
- 100 г вишневого пюре (проблендеровать вишню и перетереть через сито);
- 2 ч.л. кукурузного крахмала;
- 150 г сгущенки (сырого);
- 150 г сливочного сыра;
- 250 мл жирных сливок 33-36%;
- 10 г желатина 200-220 блюм замоченного в 50 мл воды
Способ приготовления:
1. К пюре добавляем крахмал. Ставим на огонь.
2. После закипания провариваем массу 10 секунд. Снимаем с огня, добавляем желатин.
3. Перемешиваем все до однородности. Добавляем сгущенку.
4. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков. Соединяем сливки и вишневое основание.
5. Вымешиваем венчиком.
Ингредиенты для кокосового мусса:
- 250 г сливочного творога;
- 400 мл жирных сливок 33-36%;
- 100 г сгущенки (белого);
- 2 ч.л. кокосовой пасты;
- 30 г сахарной пудры;
- 13 г желатина замоченного в 60 мл воды.
Способ приготовления:
1. Сто миллилитров сливок от общего количества подогреваем. Добавляем желатин, перемешиваем до растворения желатина.
2. Сочетаем сгущенку, сыр и пудру. Взбиваем массу до однородности. Далее добавляем сливки с желатином.
3. Отдельно взбиваем сливки, которые остались до мягких пиков. Объединяем сливки и основание мусса.
4. Вымешиваем до однородности венчиком. Если мусс станет слишком густым до выкладывания его на бисквит, подогрейте миску с муссом на водяной бане или поставьте в горячую воду на несколько минут. Собираем пирожное
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