После недавней премьеры фильма стиль Барби стал настоящим трендом. Чаще стильный розовый цвет можно увидеть в одежде и даже в еде. А если вы ищете яркий десерт Барби на празднование дня рождения или другого события – отличным вариантом будут розовые бисквитные пирожные, которые вы сможете сделать в домашних условиях.

Идея приготовления бисквитных пирожных в стиле Барби опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (vilich_food_blog) в Instagram. Тесто получается очень пышным и нежным.

Ингредиенты для бисквита:

3 яичных белка

100 г сахара

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90 г миндальной или кокосовой муки

3 яйца

20 г пшеничной муки

Способ приготовления:

1. Взбиваем белки в пенную структуру, в течение 30 секунд. Добавляем 30 г сахара от общего количества. Продолжаем взбивать до пышной массы, которая не должна спадать с венчика.

2. Отдельно сочетаем оставшиеся яйца и сахар. Взбиваем 3 минуты.

3. Добавляем к яичной массе просеянную пшеничную муку и миндальную или кокосовую. Вымешиваем на низких оборотах миксера до однородности.

4. Добавляем в массу взбитые белки. На этом этапе вымешиваем бисквит аккуратно лопаткой.

5. Выпекаем при температуре 180 градусов 13 минут. Даем остыть, дальше снимаем пергамент. Из каждого бисквита вырезаем прямоугольник размером 25/30 см.

Ингредиенты для вишневого мусса:

100 г вишневого пюре (проблендеровать вишню и перетереть через сито);

2 ч.л. кукурузного крахмала;

150 г сгущенки (сырого);

150 г сливочного сыра;

250 мл жирных сливок 33-36%;

10 г желатина 200-220 блюм замоченного в 50 мл воды

Способ приготовления:

1. К пюре добавляем крахмал. Ставим на огонь.

2. После закипания провариваем массу 10 секунд. Снимаем с огня, добавляем желатин.

3. Перемешиваем все до однородности. Добавляем сгущенку.

4. Отдельно взбиваем сливки до мягких пиков. Соединяем сливки и вишневое основание.

5. Вымешиваем венчиком.

Ингредиенты для кокосового мусса:

250 г сливочного творога;

400 мл жирных сливок 33-36%;

100 г сгущенки (белого);

2 ч.л. кокосовой пасты;

30 г сахарной пудры;

13 г желатина замоченного в 60 мл воды.

Способ приготовления:

1. Сто миллилитров сливок от общего количества подогреваем. Добавляем желатин, перемешиваем до растворения желатина.

2. Сочетаем сгущенку, сыр и пудру. Взбиваем массу до однородности. Далее добавляем сливки с желатином.

3. Отдельно взбиваем сливки, которые остались до мягких пиков. Объединяем сливки и основание мусса.

4. Вымешиваем до однородности венчиком. Если мусс станет слишком густым до выкладывания его на бисквит, подогрейте миску с муссом на водяной бане или поставьте в горячую воду на несколько минут. Собираем пирожное

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