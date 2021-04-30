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Лиза Глинская
Лиза Глинская
Кондитер, основатель и преподаватель школы GL, судья проекта «МастерШеф» Все статьи автора

Чем покрыть и как украсить паску. Рецепты глазури

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Друзья!

Напекли уже пасочек? Я свои буду выпекать и украшать завтра. У меня есть несколько рецептов глазури.

Классическая белковая глазурь

120 г сахарной пудры

30 г белка

лимонная кислота

Смешать все ингредиенты, взбить миксером или в комбайне.

Заглазировать паски, оставить на 20-30 минут при комнатной температуре.

Чем покрыть и как украсить паску. Рецепты глазури
Чем покрыть и как украсить паску. Рецепты глазури

Швейцарская меренга

150 г белка

300 г сахара

Смешать белок и сахар, поставить на паровую баню и, помешивая, растворить сахар. Взбить в комбайне белок с сахаром до мягких пиков.

Меренга подсохнет через 2-6 часов, зависит от влажности в помещении. При разрезе не крошится.

Чем покрыть и как украсить паску. Рецепты глазури

Сахарная глазурь на желатине

180 г сахара

70 мл воды

6 г желатина + 30 мл воды

Замочить желатин водой. Соединить воду и сахар, сварить сироп – должен прокипеть 1 минуту. Добавить набухший желатин, перемешать. Взбить массу до мягких пиков.

Глазурь подсыхает 10-12 часов, внутри остается мягкой, чуть тянется. Чем тоньше слой, тем суше.

Чем покрыть и как украсить паску. Рецепты глазури

Ягодная глазурь

60 г ягодного пюре (без косточки)

120 г сахара

5 г желатина + 25 мл воды

Замочить желатин водой. Смешать ягодное пюре с сахаром, поставить на огонь и прогреть, чтобы сахар растаял. Добавить набухший желатин, перемешать. Взбить массу на высоких оборотах до полного остывания.

Глазурь подсыхает 10-12 часов, внутри остается мягкой, тянется. Чем тоньше слой, тем суше.

Шоколадная глазурь

100 г шоколада

10 мл растительного масла (рафинированного)

Растопить шоколад с маслом до текучести, нанести на паску. Можно смешать с дроблеными орехами или сублимированными ягодами.

Стабилизируется очень быстро)

Все эти глазури мы наносим на остывшее тесто.

Чем покрыть и как украсить паску. Рецепты глазури
Чем покрыть и как украсить паску. Рецепты глазури

Можно паску смазать желток + молоко и украсить цветами из пресного теста – смотрите видеоурок "Паска по старинному рецепту" на YouTube (ссылка в описании профиля ).

Задекорировать паски можно дробленой фисташкой, апельсиновыми, лимонными цукатами, курагой, вяленой вишней, сублимированной малиной, орешками в карамели, попкорном, сухоцветами – на что хватит фантазии.

Шоколадный декор: яйца, гнезда, перья)

А вы когда будете выпекать пасочки?

Какую глазурь выбрали?

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Автор
Лиза Глинская Лиза Глинская
Тема
Пасха 2021
Место
Украина
Тег
пасхальный стол
Источник
Источник: Instagram Лизы Глинской
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