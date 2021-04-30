Друзья!
Напекли уже пасочек? Я свои буду выпекать и украшать завтра. У меня есть несколько рецептов глазури.
Классическая белковая глазурь
120 г сахарной пудры
30 г белка
лимонная кислота
Смешать все ингредиенты, взбить миксером или в комбайне.
Заглазировать паски, оставить на 20-30 минут при комнатной температуре.
Швейцарская меренга
150 г белка
300 г сахара
Смешать белок и сахар, поставить на паровую баню и, помешивая, растворить сахар. Взбить в комбайне белок с сахаром до мягких пиков.
Меренга подсохнет через 2-6 часов, зависит от влажности в помещении. При разрезе не крошится.
Сахарная глазурь на желатине
180 г сахара
70 мл воды
6 г желатина + 30 мл воды
Замочить желатин водой. Соединить воду и сахар, сварить сироп – должен прокипеть 1 минуту. Добавить набухший желатин, перемешать. Взбить массу до мягких пиков.
Глазурь подсыхает 10-12 часов, внутри остается мягкой, чуть тянется. Чем тоньше слой, тем суше.
Ягодная глазурь
60 г ягодного пюре (без косточки)
120 г сахара
5 г желатина + 25 мл воды
Замочить желатин водой. Смешать ягодное пюре с сахаром, поставить на огонь и прогреть, чтобы сахар растаял. Добавить набухший желатин, перемешать. Взбить массу на высоких оборотах до полного остывания.
Глазурь подсыхает 10-12 часов, внутри остается мягкой, тянется. Чем тоньше слой, тем суше.
Шоколадная глазурь
100 г шоколада
10 мл растительного масла (рафинированного)
Растопить шоколад с маслом до текучести, нанести на паску. Можно смешать с дроблеными орехами или сублимированными ягодами.
Стабилизируется очень быстро)
Все эти глазури мы наносим на остывшее тесто.
Можно паску смазать желток + молоко и украсить цветами из пресного теста – смотрите видеоурок "Паска по старинному рецепту" на YouTube (ссылка в описании профиля ).
Задекорировать паски можно дробленой фисташкой, апельсиновыми, лимонными цукатами, курагой, вяленой вишней, сублимированной малиной, орешками в карамели, попкорном, сухоцветами – на что хватит фантазии.
Шоколадный декор: яйца, гнезда, перья)
А вы когда будете выпекать пасочки?
Какую глазурь выбрали?
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