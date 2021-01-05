ВИНЕГРЕТ С АВОКАДО
Что бы такого приготовить постного на рождественский стол, чтобы было вкусно-превкусно? Я вам скажу — сделайте винегрет. Не совсем такой, где надо отварить свеклу, картофель с морковью и добавить соленых огурцов. Этот круче. Овощи сначала надо запечь — так их вкус раскроется намного лучше, а от аромата вы сойдете с ума. А потом — пабам — добавьте мякоть авокадо и хрустящих орешков. Это божественно вкусно!
КАК ПРИГОТОВИТЬ ВИНЕГРЕТ С АВОКАДО
Время подготовки
1,5 часа
Время приготовления
10 минут
Порции
2-4
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 шт. Свекла
1 шт. Морковь
100 г Ядра лесных орехов (или любых на ваш вкус)
1 шт. Авокадо
2-3 ст. л. Подсолнечное масло
1-2 ст. л. Бальзамический уксус
1 ч. л. Горчица (французская в зернах)
по вкусу Соль и перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Свеклу и морковь вымойте тщательно щеточкой и обсушите бумажным полотенцем. Оберните фольгой и запекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 1-1,5 часа в зависимости от размера овощей. Морковь готовится быстрее, потому ее можно достать раньше.
Дайте свекле и моркови полностью остыть и после этого очистите. Нарежьте средним кубиком.
Авокадо разрежьте пополам, извлеките косточку и ложкой выберите мякоть. Нарежьте таким же кубиком, как морковь со свеклой. Добавьте в миску с овощами 100 г лесных орехов. Хотя можете взять и любые по вашему вкусу.
Добавьте 1-2 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Доведите до вкуса солью и перцем.
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ПАСТУШИЙ ПИРОГ
Пастуший пирог – классическое блюдо Великобритании, по сути это запеканка из фарша, овощей и картофеля. Я же решил приготовить вегетарианскую версию пастушьего пирога и использовал для начинки овощи с чечевицей. Получается не менее вкусно и сочно, советую обязательно приготовить.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ ПАСТУШИЙ ПИРОГ
Время подготовки
30 минут
Время приготовления
20 минут
Порции
4-6
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 стакан Чечевица (красная или зеленая)
2 шт. Томат
1 шт. Лук репчатый
1 ст. л. Томатная паста
0.5 ч. л. Тмин
1 шт. Морковь
2 зубчика Чеснок
100 мл Бульон овощной (или вода)
500 г Картофель
2 ст. л. Оливковое масло
200 г Шампиньоны
по вкусу Соль и перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ
Шампиньоны (200 г) помойте, очистите от кожуры и нарежьте тонкими слайсами. Очистите одну луковицу и нарежьте ее мелкими кубиками. Крупную морковку (1 шт.) очистите и натрите на крупной терке. Томаты (2 шт.) нарежьте на небольшие дольки, а затем нарежьте средними кубиками. Почистите чеснок (2 зубчика) и мелко порубите его ножом.
Разогрейте сковороду со столовой ложкой растительного масла. Обжарьте нарезанный лук до прозрачности. Добавьте к луку тертую морковь и обжаривайте еще несколько минут. Добавьте в сковороду слайсы шампиньонов, обжаривайте несколько минут.
Чечевицу (1 стакан) отварите в подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке.
Тем временем добавьте в сковородку к овощам томаты, 1 ст. л. томатной пасты и 100 мл овощного бульона (или воды). Тушите 5-7 минут. Добавьте в сковородку измельченный чеснок. Переложите в сковороду отваренную чечевицу. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте 0,5 ч. л. тмина, перемешайте, тушите 1 минуту.
Картофель (500 г) очистите и сварите в подсоленной воде до готовности. Разомините толкушкой с добавлением оливкового масла (1 ст. л.).
Выложите готовую начинку из овощей с чечевицей в форму для запекания и равномерно распределите по форме. Покройте слоем картофельного пюре и отправьте в духовку с температурой 180 градусов на 20 минут до появления румяной корочки.
Готовить — это просто!
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