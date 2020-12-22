Эксперты рассказали, можно ли дома приготовить колбасу "как из магазина"

Продукты в супермаркетах пестрят яркими этикетками и громкими названиями. Но можно ли быть уверенным в их натуральности?

Ранее мы писали, что известный украинский производитель показал, как на самом деле готовят йогурт. Но колбасное производство остается тайной.

Чтобы быть уверенным в натуральности продукта, лучше всего приготовить его самостоятельно. Получится ли дома повторить "магазинную колбасу", читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Как работает цех?

Как объяснила команда мясокомбината "Юбилейный", над приготовлением одного батона колбасы работают около десяти человек и специальная техника. Дома такой возможности нет.

Начинается все с цеха обвалки мяса. Там мясное сырье готовят, фасуют и разбивают на необходимые подгруппы.

После обваливания мясо измельчают. "В этом помогает куттер – "родственник "домашнего блендера", – уточняет Максим Рябовол, главный технолог предприятия.

Формировать колбасные изделия также помогает техника: специальный шприц для наполнения оболочки колбасным фаршем. После начинки продукция отправляется на варку и копчение.

"Важно после всех "процедур" как можно быстрее охладить колбасу, чтобы она не испортилась. Делают это с помощью холодного душа", – отмечает Максим Рябовол.

И только после всех этих действий колбасу можно паковать и готовить к продаже в супермаркетах.

Можно ли сделать колбасу дома?

В отличие от колбасного цеха, дома нет необходимой техники и термокамеры. Но, по словам технолога, можно обойтись домашней мясорубкой и блендером, а "Набор для приготовления колбасы" приобрести в онлайн-магазине.

"В домашних условиях можно приготовить различные виды колбас, но их вкус будет отличаться от привычной нам магазинной колбасы. Это обусловлено разным оборудованием и соблюдением технологического процесса", – добавляет Максим Рябовол.

Для формирования колбасы нужна специальная оболочка. В "Набор для приготовления колбасы" обычно входит полиамидная или коллагеновая оболочка, шпагат для обвязки продукции, необходимые специи и стабилизаторы цвета (нитритная соль).

Технолог предлагает приготовить вареную колбасу "Докторскую". Именно ее классический рецепт можно повторить в домашних условиях.

Готовим колбасу

Для фарша берем:

свинину и говядину – 750 грамм и 250 грамм соответственно

30 грамм яиц

150-200 грамм сливок

150-200 грамм воды

200 грамм сала

специи и нитритную соль

Перед измельчением мяса в мясорубке рекомендуем предварительно нарезать его небольшими кусочками. После этого пропускаем через мясорубку говядину, выкладываем ее в отдельную емкость и отставляем в сторону. То же самое делаем со свининой.

Отправляем фарш в морозильную камеру на час-полтора, чтобы он остыл. Для максимально тонкого измельчения температура фарша внутри должна быть около 2°C Когда мясо достаточно остыло, приступаем к помолу. Поскольку куттера у нас нет, берем блендер.

"Загружаем в емкость говядину, свинину, сало и воду. После берем специи, соль и добавляем к мясу. Необходимое количество примесей пишут в самом наборе", – подсказывает технолог.

Отдельно готовим яйца и сливки. На больших оборотах измельчаем фарш до сметанообразного состояния, постепенно добавляя подготовленные ингредиенты.

"Проверяйте температуру фарша, чтобы она не поднималась выше 12°C. Еще раз охлаждать мясо нежелательно", – говорит Максим Рябовол.

Полиамидную оболочку замачиваем в воде на 10 минут, чтобы она стала более эластичной. И начинаем наполнять ее фаршем, формируя будущую колбасу.

"Лучше воспользоваться специальным шприцем для начинки. Но если его нет, можно использовать специальную насадку на мясорубку или просто заключать массу ложкой", – добавляет главный технолог.

После формирования завязываем колбасу. На плиту ставим кастрюлю с водой, доводим воду до кипения и погружаем туда изделие.

"Когда температура внутри колбасы достигнет 80°C, "Докторская "будет готова", – говорит Максим.

Вареную колбасу кладем в холодную воду на 5 минут. После чего насухо вытираем и оставляем ее на полчаса. После – на три часа в холодильнике.

"Это простой и быстрый способ приготовить" Докторскую "в домашних условиях. Но если вы не готовы целый день тратить на один батон колбасы, лучше выбрать качественный и вкусный продукт на магазинных полках. Главное – это смотреть на состав, сорт и производителя", – добавляет Максим Рябовол.

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