Эти рецепты стали популярными в Instagram: ТОП-5 модных блюд из соцсетей

Эти рецепты из Instagram стали популярными, и каждый может на собственной кухне без труда их опробовать.

Соцсети стали благодатной почвой для поваров-профессионалов и любителей готовки, создавших потрясающие рецепты вкусных, простых и полезных блюд, которые можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно лишь руководствоваться инструкцией и поймать вдохновение. Любителям вкусностей OBOZREVATEL подготовил пять рецептов из Instagram, на которые стоит обратить внимание.

Кускус из Сардинии

Это средиземноморское блюдо из Италии прижилось в той местности, хотя оно на самом деле имеет восточное происхождение. Такая еда является удачным примером сочетания культур, рождающих новые грани в кулинарии.

Как сделать кускус по итальянскому рецепту. Источник: unsplash.com

Для приготовления нужны ингредиенты:

300 г уже вареного кускуса;

150 г нута;

2 кабачка;

1 болгарский перец;

2 моркови;

Сельдерей;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

Дикий фенхель по вкусу;

Смешанные специи – порошок (кориандр, корица, гвоздика, звездчатый анис);

Овощной бульон;

Оливковое масло;

Соль по вкусу.

Приготовление:

1. Сварите нут и обжарьте его с маслом и фенхелем.

2. Нарежьте все овощи кубиками и отправьте на сковороду тушиться со специями, а затем добавьте нут.

3. Вылейте в сковороду овощной бульон – он должен покрыть все овощи и тушите 5-7 минут на среднем огне.

4. Добавьте в конце готовки все специи и вареный кускус, перемешайте все. Блюдо готово.

Нежные шашлычки якитори

Фото этого японского блюда можно очень часто встретить в социальных сетях, так как ими активно делятся и ставят постам лайки. Пора узнать, как его просто приготовить у себя дома.

Как приготовить шашлычки якитори. Источник: Instagram Сергея Степина

Нам понадобится:

500 г куриного филе;

3 ложки соуса терияки;

2 ложки меда;

5 г имбиря;

1 зубчик чеснока;

2 ложки растительного масла.

Деревянные шпажки для шашлычков

Рецепт:

1. Филе режем длинными полосками.

2. Имбирь с чесноком измельчаем, смешиваем с медом и соусом терияки.

3. Кусочки курицы маринуем в соусе, оставив в холодильнике на 5-7 часов.

4. Нанизываем филе на шпажки "волнами" и обжариваем на сковороде-гриль со всех сторон.

Круассан с яйцом пашот, лососем и авокадо

Этот рецепт изысканного завтрака стал "любимчиком" у пользователей Instagram.

Рецепт круассана с лососем. Источник: unsplash.com

Чтобы его приготовить себе или порадовать других, понадобятся такие ингредиенты:

1 готовый круассан без начинки;

Четверть авокадо;

Помидор черри;

30 г ломтиков лосося;

1 листик салата;

1 яйцо;

Уксус;

200 мл кипятка.

Приготовление:

1. Сначала делаем яйцо пашот, очень быстро в микроволновке: в большую чашку налейте воду с 1 ч. л. уксуса. На отдельном блюдце аккуратно разбейте яйцо и вылейте его в чашку. Отправьте это в микроволновку на 1 минуту.

2. Помидор черри режем на кружочки, авокадо – на дольки, листок салата – моем.

3. Собираем круассан: разрежьте его продольно, положите лист салата, потом авокадо, посолите его. После – помидоры и лосось, а потом яйцо. Поперчите круассан.

4. Делаем в яйце разрез, чтобы желток потек, а затем накрываем его.

Томатный крем-суп

Этот рецепт не изобретен вчера, но он уже продолжительное время является популярным в социальных сетях.

Рецепт томатного крем-супа. Источник: Instagram The JOMM

Что нужно для его приготовления:

300 г помидоров;

1 луковица;

20 мл растительного масла;

Пара листиков базилика;

Перец/соль/зелень – по вкусу.

Рецепт:

1. Помидоры погрузите на 3 минуты в кипяток, а потом в холодную воду. Затем почистите их от кожицы.

2. Нарежьте мелко лук и обжарьте в глубокой емкости до полупрозрачного состояния.

3. У помидоров извлеките сердцевинки и порежьте на дольки.

4. Помидоры отправьте к луку и жарьте на медленном огне, пока они не пустят сок.

5. Посолите, поперчите, добавьте травы к блюду.

6. Снимите с огня помидоры и взбейте их блендером, после чего снова доведите до кипения, а потом разлейте по тарелкам суп, украсив его базиликом.

Crazy Cake

Американский пирог стал популярным в других странах благодаря тому, что имеет очень короткий состав, но зато получается вкусным. Десерт был придуман в период дефицита, когда люди не могли себе позволить многого, это и объясняет его простоту.

Как приготовить Crazy Cake. Источник: unsplash.com

Что нужно для пирога:

4 стакана молока;

2,5 ложки сахара;

4 ложки разрыхлителя;

2 стакана муки;

6 ложек какао;

1 яйцо.

Ингредиенты для крема:

2 стакана молока;

1 стакан сахара;

3 ложки муки;

1 яйцо.

Рецепт:

1. Смешайте муку, сахар, какао и разрыхлитель;

2. Залейте сухую смесь теплым молоком и перемешайте;

3. Перелейте тесто в форму и отправьте в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов;

4. Крем: вскипятите молоко, в отдельной миске взбейте сахар, муку и яйцо. Эту массу влейте в молоко и помешивайте ее на медленном огне, пока крем не загустеет до нужной консистенции.

5. Корж разрежьте вдоль на 2 или 3 части, смажьте их кремом и украсьте готовый торт на свое усмотрение.

Как писал OBOZREVATEL, чтобы приготовить лукум в домашних условиях, не нужно много сил, времени или каких-либо дорогих продуктов.

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