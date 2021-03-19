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Как быстро проверить качество растворимого кофе

1.8т
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Чтобы проверить качество растворимого кофе, его нужно залить водой, наблюдая за осадком. Хороший напиток не оставляет комков на дне.

Чтобы в очередной раз не разочароваться в растворимом кофе, специалист инспекции по качеству продукции (МосГик) Нина Зайцева для Doctorpiter описала верный метод.

"Если при растворении кофе в холодной воде на дне образуются осадки, это свидетельствует о нарушении технологии производства или добавлении молотых добавок, таких, например, как цикорий, обжаренные зерновые культуры, а значит, и о низком качестве кофе", – поделилась специалист.

Для проверки качества растворимого кофе понадобится вода .
Для проверки качества растворимого кофе понадобится вода. Источник: unsplash.com

Также Зайцева добавила, что хороший кофе должен растворяться как в холодной, как и в горячей воде. И чтобы в результате хранения не был потерян вкус и запах, его нужно держать с герметичной крышкой в сухом месте.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Способ проверки кофе Мнения
Место
Украина
Теги
еда кофе эксперт
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