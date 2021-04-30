Сколько можно есть пасок и яиц на Пасху и какой маринад для шашлыка – лучший: отвечает диетолог

2 мая православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Пасху. Поскольку большинство выдерживали Великий пост, который не только предусматривает исключение из рациона определенной пищи, но и усердные молитвы и покаяния, а также отказ от многих привычек, нужно знать, как правильно питаться в этот день без вреда для здоровья.

О том, как правильно закончить Великий пост и не переедать за столом рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL врач-диетолог, глава научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко. Эксперт также поведала, сколько можно съедать пасок и яиц на Пасху и от каких продуктов в этот день стоит отказаться. Кроме того, специалист призналась, какая наиболее безопасная еда на природе и поделилась с читателями рецептом маринада для мяса, который не навредит здоровью.

Чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, необходимо правильно выходить из Великого поста. По словам эксперта, до Пасхи следует начинать вводить в рацион кисломолочные продукты – нежирный творог и питьевой йогурт. Также необходимо добавить нежирные сорта мяса (курицу, индейка, кролик). Но самое главное – это питаться дробно, чтобы организм мог адаптироваться к новым веденным продуктам.

После поста необходимо питаться дробно, чтобы организм мог адаптироваться к новым веденным продуктам. Источник: Shutterstock

Как утверждает Кириленко, резкое переедание на Пасху чревато появлением различных болезней, связанных с ЖКТ.

"Так, после застолья могут появляться острые панкреатиты, холециститы. Возникает непереносимость некоторых продуктов, которая сопровождается пищевой токсикоинфекцией и нарушением функций кишечника. Гастроэнтерологи готовятся к тому, что после Пасхи они будут принимать большое количество пациентов с этими проблемами. После переедания или смешивания большого количества еды может повышаться температура, появляется слабость и горечь во рту, тошнота, рвота, наблюдаются дисфункции ЖКТ, запоры или диарея", – рассказывала диетолог.

Также Александра сообщила, сколько в день рекомендуется съедать одному человеку яиц и пасок. По словам специалиста, можно съесть всего лишь 2 яйца в течение суток (к примеру, утром и вечером) если нет противопоказаний со стороны желчевыводящей системы. Паски можно съесть 150-200 грамм.

Можно съесть всего лишь 2 яйца в течение суток и паски 150-200 грамм. Источник: Shutterstock

Помимо этого, эксперт заявила, что на Пасху следует контролировать количество выпитого спиртного, поскольку оно негативно влияет на функцию всех органов. Кириленко посоветовала, к примеру, разбавить в два раза красное вино. Также она рекомендует не начинать праздник с тяжелых напитков: водка, коньяк, виски, особенно натощак. Вместо алкоголя на стол диетолог советует поставить отвары из сушеных фруктов или компоты из замороженных ягод.

А для тех, кто планирует Пасху 2021 отмечать на природе, Александра дала тоже несколько советов. К примеру, на природу не стоит брать сильно жирную, жареную, острую, копченую, соленую пищу.

"Сильно зажаренное мясо на гриле лучше в этот день не употреблять. Прекрасной альтернативой станет рыба белых сортов (морская или речная). Также на природе можно приготовить овощи гриль или овощные шашлыки", – заявила специалист.

На природу не стоит брать сильно жирную, жареную, острую, копченую, соленую пищу. Источник: Shutterstock

Также эксперт посоветовала на Пасху отказаться от тяжелых сортов мяса (баранина, говядина, телятина, свинина). Лучше заменить мясом индейки, курицы, крольчатины.

Кроме того, Александра Кириленко рассказала, как правильно замариновать мясо, которое не навредит здоровью. Так, по ее словам, мясо нужно мариновать за 2 часа до приготовления, а в качестве специй использовать только соль, перец и итальянские или прованские травы.

"Самый неправильный маринад – это кефир или другие кисломолочные продукты. Нельзя оставлять мариноваться мясо на сутки, поскольку все полноценные белки и железо теряют свою структуру и полезные свойства, и вы получите бесполезный продукт", – говорила диетолог.

В качестве специй для маринада можно использовать только соль, перец и итальянские или прованские травы. Источник: Shutterstock

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