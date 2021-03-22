Как сделать разные подливы для постных блюд: быстрые рецепты

Помидоры, шпинат, грибы и специи – лучшие ингредиенты для приготовления соусов и подлив тем, кто решил держать пост.

Людям, которые на время отказались от мяса, яиц, рыбы и молока порой бывает трудно нормально питаться, когда они устали изо дня в день пустые макароны, гречку или рис. Для них OBOZREVATEL подготовил подборку рецептов постных подлив, чтобы изменить вкус привычной пищи и добавить в нее больше витаминов:

Подлива из томатов и базилика

Нам понадобятся:

2 томата;

Веточка базилика;

Зубчик чеснока;

Оливковое масло для жарки;

Специи по вкусу.

Приготовление:

Помидоры мелко порежьте и пожарьте на масле, в конце чего добавьте мелко порезанный чеснок, базилик и специи.

Из овощей можно сделать множество вариантов подлив. Источник: unsplash.com

Грибной соус

Нам нужно:

300 грамм шампиньонов;

2 луковицы;

1 средняя морковь;

2 ст. л. муки;

400 мл. воды,

Растительное масло для жарки;

Соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Натертую морковь и мелко измельченный лук обжарьте в течении примерно 7 минут. После этого добавьте туда нарезанные шампиньоны, перемешайте, накройте крышкой. Разведите в воде муку и вылейте к грибам, добавьте соль и перец. Продолжайте тушить подливу под крышкой еще 20 минут.

Овощная подлива

Ингредиенты:

1 луковица;

1 средняя морковь;

1 средний помидор;

2 зубчика чеснока;

Стебель сельдерея;

1 болгарский перец;

2 ст. л. растительного масла;

Соль, специи – по вкусу.

Приготовление:

Все овощи порежьте мелкими кубиками (с помидора сняв кожуру). На нагретой сковороде обжарьте лук с чесноком, через пять минут отправьте туда перец, морковь, сельдерей и жарьте все приблизительно 10 минут, после чего добавьте туда воды, чтобы овощи начали тушиться. Ближе к концу готовки влейте еще 150 мл. жидкости и оставьте блюдо на огне еще на 7 минут.

Овощи это основа постных соусов и подлив. Источник: unsplash.com

Ореховый соус

Ингредиенты:

70 г. грецких орехов;

5-6 веточек кинзы;

50 мл. воды;

1 ч. л. кориандра;

1 ч. л. лимонного сока;

3 зубчика чеснока;

На кончике ножа – шафран;

Острый перец – по вкусу.

Как приготовить:

Нарезанный чеснок с шафраном, солью и кориандром перетолките в ступе. Потом мелко нарежьте кинзу, красный перец, а затем это отправьте к специям, еще раз все разомните. Орехи дважды пропустите через мясорубку и соедините с содержимым ступы. После того как все перемешаете – начинайте добавлять в массу воду, пока она вся не соединится с соусом и он не станет однородным.

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