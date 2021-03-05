Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Какие кофейные напитки предпочитают украинцы – результаты исследования

3.4т
Читать материал на украинском

Во время карантина украинцы стали больше пить кофе вне дома. Об этом говорят данные исследования "Потребление кофе вне дома", проведенное Кантар Украина по заказу McDonald's.

77% населения городов Украины в возрасте 16-55 лет пьют кофе. При этом 68% из них покупает его в заведениях питания вне дома – в кафе, кофейнях и кофейных точках. В среднем украинцы пьют до 15 чашек кофе в неделю, из которых шесть – это кофе "с собой".

Вкус и качество кофе являются определяющими факторами при выборе кофе вне дома. Украинцы предпочитают кофе светлой обжарки как, например, бленд кофе McCafe, представленный в McDonald's: 100% арабика, которая на 80% состоит из зерен, выращенных в Колумбии, и на 20% – Бразилии.

{"imgSrc":"https://i.obozrevatel.com/gallery/2021/3/5/infcoffee.jpg","imgWidth":0,"imgHeight":0,"title":"\n\n","sourceTxt":"\n\n","alt":"\n\n"}

Что нравится украинцам?

Среди кофе, который покупается вне дома, преобладает "белый кофе". Общий процент кофейных напитков с молоком составляет 55% от всех купленных чашек, при этом черный кофе – 45%. Важно, что в приготовлении "белого кофе" значительную роль играет жирность молока, которая дает сладкий привкус пенки.

Сбалансированный вкус кофейного напитка зависит от четырех факторов: зерна, правильного помола, температуры и качества воды. Кроме качественных кофейных зерен, нужно следить за мягкостью воды, помолом и придерживаться рецептуры приготовления того или иного напитка.

Среди самых распространенных причин потребления кофе украинцы упомянули желание удовлетворить потребность; взбодриться и зарядиться энергией; расслабиться и отдохнуть; побаловать себя и насладиться моментом.Интересные факты о потреблении кофе:

  • Первый кофе "с собой" в Украине появился в McDonald's.

  • Каждый год только в ресторанах сети McDonald's Украина потребляется 420 тонн кофе.

  • По качеству кофе в McDonald's следят более 1000 сотрудников: эксперт по качеству, отдел гарантии качества, менеджеры ресторана и сервисная компания.

  • В McDonald's кофе готовят в швейцарских кофемашинах, настроенных по единому стандарту с соблюдением всех требований приготовления кофейных напитков. Кроме качественных кофейных зерен, в сети внимательно следят за мягкостью воды, помолом и рецептурой приготовления того или иного напитка.

  • Для сохранения свежести MCafe кофейные зерна хранятся в кофемашине не более четырех часов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Антонина Рабчук Антонина Рабчук
Тема
Питание
Место
Украина
Теги
исследование кофе
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
56
135
Смешно
0
Интересно
20
Печально
35
Трэш
FoodOboz