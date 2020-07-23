Кормить или не кормить: эксперты рассказали, как правильно выбрать колбасу для ребенка

Есть дети, для которых любимое лакомство – далеко не фрукты или шоколад, а сосиски, сардельки и колбасы.

Мамы дружно берутся за голову, когда ребенок в очередной раз просит "вкусную сардельку". А тут еще и в садиках, и в школах сосиски дают вместо мяса. Но насколько это безопасно?

Ранее OBOZREVATEL разобрался, насколько опасны для детей ранние фрукты и овощи, и как обезопаситься от них. А как бы с мясной продукцией, которая на магазинных полках круглогодично?

Можно ли найти действительно безопасную колбасу для ребенка в магазинах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что детям давать можно, а что – нельзя

Да, колбас сейчас много – на любой вкус, цвет и кошелек. Надписи "ДСТУ" вселяют уверенность, что продукт качественный и подходит всем. Но при выборе продуктов для ребенка главный вопрос – это количество добавок в колбасах, а не технологии, по которым они делаются.

Как рассказала OBOZREVATEL команда мясокомбината "Юбилейный", есть колбасная продукция, которая подходит для детского питания.

"Лучше всего для детей подходит варёная колбаса высшего сорта. Сырокопченая и варено-копченая продукция вкусная, но не для детского питания. Она тяжелее усваивается, а в составе больше специй, чем у "варёнки", – отмечает Максим Рябовол, главный технолог МК "Юбилейный".

Но даже если вы выбрали "варёнку", то всё не так просто! Обычные колбасы – это смесь мяса, специй и пищевых добавок для продолжительного хранения. И некоторые из них не подходят детям.

"Есть ряд добавок, которые недопустимы при изготовлении детской продукции. Это усилители вкуса, штучные ароматизаторы и фосфаты", – рассказывает Максим.

Также для детей не подходит колбаса, в состав которой входят ГМО-продукты, мясо механической обвалки (ММО), птица или же субпродукты.

Так что же делать? Реально ли найти сосиски, которые будут и вкусные, и полезные для детей? Реально!

Ищем продукцию для детей в магазине

В Украине есть утвержденные технологии для приготовления детской продукции. За производителями таких колбас государство следит особенно пристально, а качество продукции регулируется Законом Украины "О детском питании".

В магазинах детские колбасы легко узнать по этикетке. Просто её нужно правильно прочитать. Разобраться с этикетированием колбасных изделий нам помогла Елена Юшкевич, директор по маркетингу МК "Юбилейный".

"Производители должны на этикетке детской продукции указывать большой перечень информации. Просто названия и штампа "рекомендуется для детского питания" мало. Согласно статье 11 ЗУ "О детском питании", мы должны указать, с какого возраста можно давать эту колбасу ребенку, описывать полный состав продукции с указанием процентной части мясного составляющего, расписывать калорийность и необходимые условия хранения продукции", – отмечает Елена.

Продукция МК "Юбилейный"

Но даже выполнив все эти пункты, производитель не может просто так указать "Рекомендуется для детского питания" на своих продуктах. Такой штамп нужно заслужить.

"Закон Украины обязывает заверять текст для этикетирования детского питания в центральном органе исполнительной власти, и только после этого выпускать продукцию в свет", – добавила Елена.

А что же меняется в составе колбасы, на которой стоит заветный штамп? Оказывается, требования очень строгие.

Продукция МК "Юбилейный"

"Для детских колбас должно использоваться сырье от животных, которые выращены без помощи химии, гормональных препаратов и кормовых антибиотиков. То есть мясо должно быть экологически чистым", – расшифровывает Максим, главный технолог МК "Юбилейный".

Так что можно быть спокойным, если ребенок просит взять ему порцию сосисок на ужин. Главное, грамотно подойти к выбору продукции.

А можно ли продукцию для детей есть взрослым?

Конечно, можно! Даже нужно. Ведь детская продукция, как мы выяснили, делается из качественного сырья. А качество нам гарантирует государство и Закон Украины "О детском питании".

Так что теперь мы с вами знаем, как правильно подойти к выбору детской продук-ции, чем она отличается от других колбас и из чего она делается.

OBOZREVATEL выражает благодарность МК "Юбилейный" за консультацию и за вкусную продукцию.

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