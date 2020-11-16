Названы рецепты лучших согревающих напитков для здоровья этой осенью

В Украину пришло резкое похолодание, и чтобы не замерзнуть нужно употреблять согревающие напитки. Так, кондитер Ольга Фандорина поделилась лучшими рецептами.

Многие из них полезны для здоровья и не дадут вам заболеть этой осенью, пишет издание "Українські новини".

Лимонно-медовая облепиха

Соединяем в заварочном чайнике 2 ст. л. черного чая, 3 кружка лимона и горсть сушеной мяты. Заливаем смесь 800 мл горячей воды и завариваем в течение 10 минут. Разминаем 3 ст. л. свежих ягод облепихи с медом по вкусу. Когда чай немного остынет, выкладываем в заварочный чайник ягодно-медовую массу и настаиваем еще 15 минут. Нам остается процедить напиток через мелкое сито, и можно подавать его к столу. Положите в каждую чашку ломтики лимона, палочку корицы и звездочки бадьяна. Это придаст облепиховому чаю богатый аромат и пряные нотки.

Лимонно-медовая облепиха. Источник: Zira.uz

Клюква с букетом пряностей

Очищаем от кожуры и сердцевины небольшое кисло-сладкое яблоко, нарезаем мелким кубиком, поливаем соком половины лимона. Слегка разминаем 30 г свежих ягод клюквы и вместе с яблочными кубиками перекладываем в заварочный чайник. Высыпаем сюда 3 ст. л. крупнолистового черного чая, по щедрой щепотке молотого имбиря, корицы и тимьяна. Заливаем смесь 500 мл крутого кипятка, настаиваем в течение 20 минут, после чего процеживаем. Подсластить напиток можно сахаром или медом.

Клюква с букетом пряностей. Источник: Relax.by

Какао с маршмеллоу

В стеклянной емкости смешиваем 3 ст. л. какао-порошка, 2–3 ст. л. сахара, по щепотке корицы и соли. Заливаем смесь 150 мл кипятка и полностью растворяем какао, чтобы не осталось ни одного комочка.

Сотейник ополаскиваем холодной водой, вливаем 500 мл молока и нагреваем на медленном огне. Важно не дать молоку закипеть. Непрерывно помешивая венчиком, вводим тонкой струйкой растворенное какао с сахаром. Уменьшаем пламя до минимума и, не прекращая мешать, выдерживаем напиток на огне 2–3 минуты. Следите за тем, чтобы он не закипал. Разливаем горячее какао по кружкам и дополняем россыпью маленьких маршмеллоу.

Какао с маршмеллоу. Источник: The Pled

Горячий шоколад с цитрусами и корицей

Смешиваем в сотейнике 100 мл молока и 80 мл сливок жирностью не менее 30–33 %, подогреваем на медленном огне, не позволяя смеси закипать. Ломаем на кусочки 100 г темного шоколада без добавок, выкладываем в сотейник и полностью растворяем в сливках с молоком. Добавляем 3–4 ст. л. апельсинового сока, 2 ч. л. какао-порошка, сахар по вкусу. Полностью растворив все сухие компоненты, выдерживаем напиток на слабом огне еще пару минут. Разливаем густой горячий шоколад по маленьким кофейным чашкам. Для самых требовательных сластен украсьте его шапкой из взбитых сливок и шоколадной крошкой. А можно подавать напиток просто так, слегка припорошив молотой корицей и мелко натертой цедрой апельсина.

Горячий шоколад с цитрусами и корицей. Источник: Лайфхакер

Пряная тыква со сливками

Нарезаем ломтиками 400 г мякоти тыквы, запекаем в духовке 40 минут при 180°C, после чего тщательно пюрируем погружным блендером. Смешиваем тыквенное пюре с 250 мл фильтрованной воды и 150 г сахара. Добавляем по 1 ч. л. корицы и молотой гвоздики, 0,5 ч. л. молотого имбиря, 2–3 звездочки аниса, ¼ ч. л. мускатного ореха. Доводим пряную смесь до кипения и варим 15 минут на слабом огне, пока она окончательно не загустеет.

Пряная тыква со сливками. Источник: tunahouse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, названы пять рецептов для защиты от вирусов и укрепления иммунитета.

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