Покупать или не покупать: эксперты рассказали, безопасна ли продукция в супермаркетах

Пищевые продукты – тема, которая волнует каждого украинца. У многих хоть раз возникал вопрос "А безопасны ли покупки в супермаркетах?"

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, насколько опасным может быть сбор грибов в украинских лесах и как себя уберечь от отравления. Но это сезонная ситуация.

А как быть с продукцией, которая находится на прилавках круглогодично? Можно ли быть уверенным в безопасности товаров с магазинных полок? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

Смотрим на производителя

По словам представителя мясокомбината "Юбилейный", украинское законодательство строго следит за производителями пищевой промышленности.

"С 2017 года в Украине производителей обязали ввести на своих производствах систему HACCP, которая отвечает за качество и безопасность продукции", — говорит Максим Рябовол, главный технолог "Юбилейного".

Сегодня ни одно производство не может работать без соответствующего сертификата. К тому же, супермаркеты не возьмутся продавать продукты производителя без внедренной системы.

"HACCP дает массу преимуществ производителям. Например, национальные сети супермаркетов работают только с безопасным продуктом. К тому же, с НАССР можно выходить на международный рынок", — отмечает главный технолог.

Что же такое HACCP, и чем он так хорош?

НАССР – это контроль качества продукции и работы предприятия. Если же говорить сложнее, то HACCP – это система, которая определяет, оценивает и контролирует опасные факторы на производстве. Она находит все критические точки, влияющие на безопасность продукта, устраняет вредные факторы и контролирует весь процесс производства.

Для подтверждения введения системы контроля производитель обязан получить соответствующий сертификат.

"Производители пищевой продукции получают сертификат международной системы менеджмента ISO 22000, подтверждающий, что они работают согласно всем нормам и правилам НАССР. А если же производители хотят продавать свою продукцию в супермаркетах, они дополнительно получают сертификат ISO 9001. У "Юбилейного", к примеру, есть два сертификата: ISO 22000:2007 и ISO 9001:2015", — говорит Максим Рябовол.

Кроме того, производители регулярно проходят проверку Госпродпотребслужбы и подтверждают своё право на эти документы. Также раз в год предприятия, работающие с национальными сетями супермаркетов, проходят независимые аудиты от представителей сетей.

"Проверка включает оборудование, санитарные условия, сырье для изготовления продукции, управление персоналом, документацию и прочие производственные моменты", — уточняет главный технолог "Юбилейного".

Чем полезен ХАССП для потребителя?

Главный "плюс" НАССР для потребителя – уверенность в качестве продукции. За производителями постоянно следит Госпродпотребслужба. За отсутствие системы НАССР могут штрафовать.

"Если производитель так и не ввел НАССР, для него предусмотрены штрафы в размере от 18 до 125 тысяч гривен. Штраф зависит от масштабов производства и формы собственности", - говорит главный технолог мясокомбината "Юбилейный"

Как правильно выбрать продукт в супермаркете?

Как отмечают эксперты, чтобы выбрать качественный товар, нужно хорошо изучить упаковку.

"Обращайте внимание на маркировку. На ней производитель должен описать продукцию со всех сторон: состав продукта, где он сделан, какой у него срок годности и какие условия хранения, а так же по какому нормативному документу он изготовлен. Добросовестный производитель предоставит информацию в полном объеме, без двусмысленных выражений", — утверждает Максим Рябовол.

Доверяй, но проверяй

А что делать, если возникают сомнения касательно качества продукта? Проверять, говорят эксперты.

"Потребитель может самостоятельно обратиться в Госпродпотребслужбу и проверить любой продукт, который ему интересен. Правда, это платная процедура", — говорит главный технолог.

Для обращения в Госпродпотребслужбу необходимо предоставить образец проверяемого продукта, маркировку и свои личные данные. Через некоторое время потребитель получит полностью конфиденциальный результат, который передается только заказчику.

Как видим, покупать продукцию производителей, которые работают по НАССР, можно без опасений. Ведь международные стандарты гарантируют качество и безопасность выпускаемого продукта.

OBOZREVATEL выражает свою благодарность МК "Юбилейный" за консультацию.

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