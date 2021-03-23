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Специалист рассказал о пользе кровяной колбасы и когда от нее лучше отказаться

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Кровяная колбаса благотворно скажется на здоровье если она сделана из качественных продуктов, но нужно беречься испорченной еды.

Некоторые люди обожают это блюдо, а другие – опасаются, так как оно сделано из крови. Но действительно ли этот продукт такой страшный, рассказал Брайан Майер, мясник из США, о котором сообщило издание Foodrepublic.com.

По его словам, такой вид колбасы может быть вредным лишь в том случае, если блюдо приготовлено из несвежей крови или зараженной – тогда действительно есть риск не только плохо себя почувствовать, но и угодить в больницу.

Кровяная колбаса может быть как полезной, так и вредной.
Кровяная колбаса может быть как полезной, так и вредной. Источник: Открытые источники

Если же блюдо приготовлено без нарушений, то оно будет очень полезным для любого человека, и его можно есть даже беременным.

"Кровь может быть чрезвычайно полезной: она богата белком и минералами, такими как железо и витамин D. Вам нужно убедиться, что вы получаете кровь от здоровых животных, не содержащих гормонов и антибиотиков и, конечно же, выращенных на пастбище", – рассказал Брайан.

Также мясник добавил, что в пищу годятся многие виды крови. Это может быть кролик, утка или баран. Но чаще всего в промышленности используют для этих целей свиней и крупный рогатый скот.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что приготовить нежный сырный крем-суп в домашних условиях это очень легко и быстро для любителей кухонной стряпни.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Питание
Место
США
Тег
еда
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