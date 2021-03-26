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Торт-безе "Павлова" на сахарозаменителе: как приготовить десерт без потери вкуса

1.3т
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Чтобы приготовить торт "Павлова" без сахара, и он был пригодным для кетодиеты, не понадобится сложных ингредиентов.

Простым рецептом десерта поделилась на своей странице в Facebook Алена Мозговая, сообщив, что он подойдет даже для кетодиеты.

Алена Мозговая поделилась рецептом торта без сахара.
Алена Мозговая поделилась рецептом торта без сахара. Источник: Facebook Алены Мозговой

"Кето-вариант десерта "Павлова". Безе на сахарозаменителе сбилось прекрасно и не упало при выпечке. Единственное, что выпекать долго, но если сделаете температуру больше, чем нужно, то потрескается. А оно должно быть с хрустящей корочкой и нежное, кремовое внутри. Крем – взбитые сливки 33%, маскарпоне и сахарозаменитель. Сверху листочки мяты и голубика. Которые делают все это совершенством", – рассказала о секрете приготовления Мозговая.

Как писал OBOZREVATEL ранее, для поклонников сериала "Игры престолов" есть рецепт печенья, повторяющих форму "драконьих яиц" в чешуйках, а на вкус они орехово-шоколадные.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Рецепты
Персона
Алена Мозговая
Место
Украина
Теги
торт диета
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