Торт-безе "Павлова" на сахарозаменителе: как приготовить десерт без потери вкуса

Чтобы приготовить торт "Павлова" без сахара, и он был пригодным для кетодиеты, не понадобится сложных ингредиентов.

Простым рецептом десерта поделилась на своей странице в Facebook Алена Мозговая, сообщив, что он подойдет даже для кетодиеты.

Алена Мозговая поделилась рецептом торта без сахара. Источник: Facebook Алены Мозговой

"Кето-вариант десерта "Павлова". Безе на сахарозаменителе сбилось прекрасно и не упало при выпечке. Единственное, что выпекать долго, но если сделаете температуру больше, чем нужно, то потрескается. А оно должно быть с хрустящей корочкой и нежное, кремовое внутри. Крем – взбитые сливки 33%, маскарпоне и сахарозаменитель. Сверху листочки мяты и голубика. Которые делают все это совершенством", – рассказала о секрете приготовления Мозговая.

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