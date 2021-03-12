Ученые рассказали, от каких продуктов стоит отказаться женщинам в начале критических дней

Если исключить некоторые продукты из рациона в период менструации, самочувствие может улучшиться. Зачастую женщины, чтобы повысить себе настроение, выбирают неподходящие продукты: мороженое, сладости, чипсы или пиццу. Однако эти лакомства только усиливают чувство голода и усугубляют симптомы ПМС.

Ученые отмечают, что тяга к вредной пище в начале цикла вызвана усиленной выработкой гормона простагландина, который призван уменьшить болевые ощущения от сокращений матки. Поэтому у женщин часто наблюдается эмоциональное переедание. Об этом сообщает The Sun.

Гинеколог Анна Хендерсон отмечает, что в этот период женщина должна пробовать разнообразную еду и напитки, чтобы понять, что наиболее всего подходит именно ей. Однако есть продукты, употребление которых необходимо ограничить.

Сахар

Сахар может усугубить самочувствие при симптомах ПМС. Источник: czarnikow.com

Выпечка и шоколад – десерты, которыми девушки заедают свое плохое настроение, спровоцированное ежемесячными изменениями в организме. Специалист считает, что чрезмерное употребление продуктов с повышенным содержанием сахара может оказать плохую службу.

"Соблюдение диеты с низкой гликемической нагрузкой в преддверии и во время менструации помогает минимизировать колебания уровня сахара в крови, которые, способствуют возникновению многих общих симптомов ПМС", – сообщила Хендерсон.

Мясо и молочная продукция

Молочные продукты могут усилить неприятные ощущения во время ПМС. Источник: Getty Image

В данных продуктах содержатся гормоны, которые могут усугубить плохое самочувствие. Специалисты советуют уменьшить их потребление в этот период и посмотреть, улучшится ли состояние.

Насыщенные жиры

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров попадают под определение "все, что вкусно": шоколад, пирожные, колбаса и сосиски.

"Насыщенные жиры снижают усваивание Омега-3 в организме, что может увеличить выработку нежелательного гормона простагландина, который является причиной болезненных менструаций", – прокомментировала медицинский директор в Healthspan Сара Брюэр.

Кофе

Врачи рекомендуют отказаться от кофе во время менструации. Источник: Unsplash/Dani

Употребление кофе в период менструации усиливает неприятные ощущения в организме. Это происходит из-за того, что вещества, которые содержатся в напитке, провоцируют сокращения гладкой мускулатуры.

Для того чтобы уменьшить боль, специалисты советуют обогатить рацион жирной рыбой, шпинатом, орехами, цельнозерновыми продуктами, бананами. Рекомендуется пить чай с имбирем и не забывать о норме воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые составили список опасных для здоровья продуктов.

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