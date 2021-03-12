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Ученые рассказали, от каких продуктов стоит отказаться женщинам в начале критических дней

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Если исключить некоторые продукты из рациона в период менструации, самочувствие может улучшиться. Зачастую женщины, чтобы повысить себе настроение, выбирают неподходящие продукты: мороженое, сладости, чипсы или пиццу. Однако эти лакомства только усиливают чувство голода и усугубляют симптомы ПМС.

Ученые отмечают, что тяга к вредной пище в начале цикла вызвана усиленной выработкой гормона простагландина, который призван уменьшить болевые ощущения от сокращений матки. Поэтому у женщин часто наблюдается эмоциональное переедание. Об этом сообщает The Sun.

Гинеколог Анна Хендерсон отмечает, что в этот период женщина должна пробовать разнообразную еду и напитки, чтобы понять, что наиболее всего подходит именно ей. Однако есть продукты, употребление которых необходимо ограничить.

Сахар

Сахар может усугубить самочувствие при симптомах ПМС
Сахар может усугубить самочувствие при симптомах ПМС. Источник: czarnikow.com

Выпечка и шоколад – десерты, которыми девушки заедают свое плохое настроение, спровоцированное ежемесячными изменениями в организме. Специалист считает, что чрезмерное употребление продуктов с повышенным содержанием сахара может оказать плохую службу.

"Соблюдение диеты с низкой гликемической нагрузкой в преддверии и во время менструации помогает минимизировать колебания уровня сахара в крови, которые, способствуют возникновению многих общих симптомов ПМС", – сообщила Хендерсон.

Мясо и молочная продукция

Молочные продукты могут усилить неприятные ощущения во время ПМС
Молочные продукты могут усилить неприятные ощущения во время ПМС. Источник: Getty Image

В данных продуктах содержатся гормоны, которые могут усугубить плохое самочувствие. Специалисты советуют уменьшить их потребление в этот период и посмотреть, улучшится ли состояние.

Насыщенные жиры

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров попадают под определение "все, что вкусно": шоколад, пирожные, колбаса и сосиски.

"Насыщенные жиры снижают усваивание Омега-3 в организме, что может увеличить выработку нежелательного гормона простагландина, который является причиной болезненных менструаций", – прокомментировала медицинский директор в Healthspan Сара Брюэр.

Кофе

Врачи рекомендуют отказаться от кофе во время менструации
Врачи рекомендуют отказаться от кофе во время менструации. Источник: Unsplash/Dani

Употребление кофе в период менструации усиливает неприятные ощущения в организме. Это происходит из-за того, что вещества, которые содержатся в напитке, провоцируют сокращения гладкой мускулатуры.

Для того чтобы уменьшить боль, специалисты советуют обогатить рацион жирной рыбой, шпинатом, орехами, цельнозерновыми продуктами, бананами. Рекомендуется пить чай с имбирем и не забывать о норме воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ученые составили список опасных для здоровья продуктов.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
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Здоровье Питание
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продукты
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