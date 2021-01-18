В Украине выбрали лучшего производителя колбасных изделий

Бизнес-рейтинг торговых марок "Лига лидеров Украины" подвел ежегодные итоги и выбрал своих фаворитов 2020 года. Призером в номинации "Производитель года в категории "Колбасные изделия"" стал мясокомбинат "Юбилейный".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о шоколаде из Кременчуга, который получил награды в Лондоне. Там специалисты оценили черный шоколад с розой и виноградом, темный шоколад с сыром и тёмный шоколад с вишней и чабрецом.

В Украине же лидеров выбирают сами украинцы. Так, согласно исследованию "Лиги Лидеров Украины", лучшим колбасным производителем стал мясокомбинат "Юбилейный".

Участие в этой оценке компании принимают добровольно, оставляя заявки на сайте "Лиги Лидеров". После сбора заявок организационный комитет обрабатывает все обращения. В номинацию попадают только топовые производители, официально представленные в Украине.

Далее маркетинговая компания проводит опрос жителей Украины. В опросе принимают участие граждане в возрасте от 18 до 55 лет. На этой стадии украинцы рассказывают, знакомы ли они с производителем и его торговыми марками, как часто покупают продукцию представленной категории. Главный же вопрос, на который отвечают респонденты, - какую торговую марку из списка они считают лучшей в этой категории.

Чтобы составить достоверный рейтинг, маркетологи должны собрать не менее тысячи голосов. И только после этого можно подводить итоги исследования.

Так что в этом году украинцы выбрали своего фаворита среди производителей колбас и мясных деликатесов – мясокомбинат "Юбилейный". Теперь на продукции мясокомбината можно увидеть соответствующий знак отличия - фирменную звезду "Лиги Лидеров".

Отметим, что все участники "Лиги Лидеров" приобщаются к программе "Клуб Добрых Дел". Организация перечисляет 50% средств от вступительного взноса на благотворительность. Подробнее об этой деятельности можно узнать на странице "Лиги Лидеров" в социальных сетях.

Исследования проводятся ежегодно. В следующем году другие производители также смогут посоревноваться с мясокомбинатом "Юбилейный" за первенство в этой категории.

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