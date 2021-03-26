Закрытый луково-сырный пирог: как удивить близких нежным угощением на обед

Луково-сырный пирог готовится из сдобного теста с добавлением начинки.

Такую выпечку можно приготовить примерно за один час. Ресурс BBC поделился рецептом пирога на четыре порции. Для этого потребуются такие ингредиенты:

Тесто:

450 г муки;

Пол чайной ложки разрыхлителя;

Щепотка соли;

120 г масла;

1 желток;

50 г твердого сыра;

Половина стакана воды.

Начинка:

1 вареная картофелина нарезанная кубиками;

2 средние измельченные луковицы;

1 ложка муки;

50 мл молока;

50 мл сливок;

150 г твердого сыра;

5 г горчицы;

Соль/перец – по вкусу.

Как сделать пирог с сыром и луком . Источник: pexels.com

Приготовление:

1. Для теста смешайте муку, разрыхлитель, соль, масло и яичный желток, сыр – эта смесь будет похожа на панировочные сухари. Затем постепенно добавляйте воду, чтобы масса стала тестом. Потом скатайте из нее шар и заверните в пленку, оставьте на час в холодильнике.

2. Смешайте вместе порезанный картофель и вареный лук, тертый сыр, горчицу, перец, нагретое молоко и сливки. Хорошо перемешайте массу.

3. Разогрейте духовку, подготовьте формы, смазанные маслом. Раскатайте большую часть теста и устелите им форму, возможно, придется отрезать немного, если тесто будет выглядывать за борт. Сделайте проколы вилкой.

4. Поставьте форму с тестом в духовку на 10 минут, потом достаньте и выложите внутрь начинку. Раскатайте еще одну часть теста и накройте ею пирог. Лишнее отрежьте. Смажьте поверхность яйцом и обратно поставьте в духовку готовиться на 20 минут. Когда пирог станет золотистым, это значит, что он готов.

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