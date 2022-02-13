Три главных секрета высоких и пышных оладий: рецепт идеального блюда
Оладьи, как и сырники, являются одним из лучших завтраков – вкусные, сытные и очень простые в приготовлении. У бабушки они всегда получались высокими, очень мягкими и пышными. Но сейчас не каждой хозяйке удается добиться такого результата – не все знают, в чем секрет.
Рецептом и секретами приготовления высоких оладий поделилась фудблогер Елена (elenashooo) на своей странице в Instagram.
Три главных секрета удачных оладий:
Основу для оладий – кефир – нужно подогревать перед приготовлением.
Готово тесто оставить на 10 минут отдохнуть.
Готовые оладьи переложить в глубокую миску и накрыть полиэтиленовым пакетом для того, чтобы они не упали.
Ингредиенты:
кефир – 250 мл
яйца – 1 шт
соль щепотка сахар – 1 ст. л.
ванильный сахар
мука – 1 ст.
разрыхлитель – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, сахар и соль.
2. Налить теплый кефир. Перемешать.
3. Ввести муку и замесить густое тесто.
4. Добавить разрыхлитель. Перемешать. Оставить тесто на 10 минут.
5. Пожарить оладьи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить оладьи на воде и дрожжах.