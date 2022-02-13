Три главных секрета высоких и пышных оладий: рецепт идеального блюда

Оладьи, как и сырники, являются одним из лучших завтраков – вкусные, сытные и очень простые в приготовлении. У бабушки они всегда получались высокими, очень мягкими и пышными. Но сейчас не каждой хозяйке удается добиться такого результата – не все знают, в чем секрет.

Рецептом и секретами приготовления высоких оладий поделилась фудблогер Елена (elenashooo) на своей странице в Instagram.

Три главных секрета удачных оладий:

Основу для оладий – кефир – нужно подогревать перед приготовлением.

Готово тесто оставить на 10 минут отдохнуть.

Готовые оладьи переложить в глубокую миску и накрыть полиэтиленовым пакетом для того, чтобы они не упали.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл

яйца – 1 шт

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соль щепотка сахар – 1 ст. л.

ванильный сахар

мука – 1 ст.

разрыхлитель – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, сахар и соль.

2. Налить теплый кефир. Перемешать.

3. Ввести муку и замесить густое тесто.

4. Добавить разрыхлитель. Перемешать. Оставить тесто на 10 минут.

5. Пожарить оладьи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить оладьи на воде и дрожжах.