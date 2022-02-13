Три главных секрета высоких и пышных оладий: рецепт идеального блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Три главных секрета высоких и пышных оладий: рецепт идеального блюда

Оладьи, как и сырники, являются одним из лучших завтраков – вкусные, сытные и очень простые в приготовлении. У бабушки они всегда получались высокими, очень мягкими и пышными. Но сейчас не каждой хозяйке удается добиться такого результата – не все знают, в чем секрет.

Рецептом и секретами приготовления высоких оладий поделилась фудблогер Елена (elenashooo) на своей странице в Instagram.

Рецепт высоких и пышных оладий на завтрак

Три главных секрета удачных оладий:

  • Основу для оладий – кефир – нужно подогревать перед приготовлением.

  • Готово тесто оставить на 10 минут отдохнуть.

  • Готовые оладьи переложить в глубокую миску и накрыть полиэтиленовым пакетом для того, чтобы они не упали.

Оладьи на кефире, которые всегда получаются высокими

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл

  • яйца – 1 шт

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  • соль щепотка сахар – 1 ст. л.

  • ванильный сахар

  • мука – 1 ст.

  • разрыхлитель – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, сахар и соль.

Что добавить в муку, чтобы оладьи были высокими

2. Налить теплый кефир. Перемешать.

3. Ввести муку и замесить густое тесто.

На чем жарить оладьи, чтобы они не падали

4. Добавить разрыхлитель. Перемешать. Оставить тесто на 10 минут.

5. Пожарить оладьи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить оладьи на воде и дрожжах.

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