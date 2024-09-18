Три маринада для курицы, которые сделают ее нереально вкусной: рецепты

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Три маринада для курицы, которые сделают ее нереально вкусной: рецепты

Если вы всегда хотите готовить ароматную, сочную и вкусную курочку, следует уметь правильно ее мариновать. Именно от качества маринада зависит будущий вкус основного блюда.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал о трех лучших маринадах для курятины. С ними этот вид мяса всегда получится максимально сочным и вкусным.

Три маринада для курицы, которые сделают ее нереально вкусной: рецепты

Желтый маринад

Три маринада для курицы, которые сделают ее нереально вкусной: рецепты

Ингредиенты

  • Оливковое масло – 2 ст.л
  • Йогурт – 1 ст.л
  • Паприка – 1/2 ч.л
  • Кумин – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л
  • Лук сушеный - 1/2 ч.л.
  • Имбирь сушеный - 1/2 ч.л.
  • Черный перец - 1/2 ч.л.
  • Куркума – 1 ч.л
  • Чеснок сухой – 1/2 ч.л.
  • Кинза сушеная или свежая – 1 ч.л

Способ приготовления

1. Все составляющие смешать в отдельной емкости.

2. Добавить куриное мясо

3. Оставить мариноваться.

Красный маринад

Три маринада для курицы, которые сделают ее нереально вкусной: рецепты

Ингредиенты

  • Оливковое масло – 2 ст.л
  • Сметана - 2 ст.л
  • Имбирь свежий – 1 ч.л.
  • Чеснок свежий - 1 зубчик.
  • Корица - 1/2 ч.л.
  • Гвоздика – 1/2 ч.л
  • Мускатный орех – 1/2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л
  • Кумин – 1/2 ч.л.
  • Анис - 1/2 ч.л
  • Чили сухой – 1/2 ч.л.
  • Куркума - 1/2 ч.л
  • Кориандр - 1/2 ч.л
  • Паприка – 2 ч.л
  • Сок половины лайма

Способ приготовления

1. Измельчить в ступке кумин, гвоздику и анис.

2. Смешать все составляющие в глубокой емкости

3. Замариновать куриное филе или бедра.

Зеленый маринад

Три маринада для курицы, которые сделают ее нереально вкусной: рецепты

Ингредиенты

  • Оливковое масло – 2 ст.л
  • Чили свежий – 1 ч.л.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Сок и цедра лимона/лайма
  • Кинза (можно заменить петрушкой) – 1 ст.л
  • Паприка – 1/2 ч.л
  • Кориандр - 1/2 ч.л
  • Кумин - 1/2 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л
  • Мед – 1 ст.л

Способ приготовления

1. Измельчить в ступке кумин, гвоздику и анис.

2. Смешать все составляющие в глубокой емкости

3. Замариновать куриное филе или бедра.

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