Если вы всегда хотите готовить ароматную, сочную и вкусную курочку, следует уметь правильно ее мариновать. Именно от качества маринада зависит будущий вкус основного блюда.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал о трех лучших маринадах для курятины. С ними этот вид мяса всегда получится максимально сочным и вкусным.

Желтый маринад

Ингредиенты

Оливковое масло – 2 ст.л

Йогурт – 1 ст.л

Паприка – 1/2 ч.л

Кумин – 1/2 ч.л.

Соль – 1 ч.л

Лук сушеный - 1/2 ч.л.

Имбирь сушеный - 1/2 ч.л.

Черный перец - 1/2 ч.л.

Куркума – 1 ч.л

Чеснок сухой – 1/2 ч.л.

Кинза сушеная или свежая – 1 ч.л

Способ приготовления

1. Все составляющие смешать в отдельной емкости.

2. Добавить куриное мясо

3. Оставить мариноваться.

Красный маринад

Ингредиенты

Оливковое масло – 2 ст.л

Сметана - 2 ст.л

Имбирь свежий – 1 ч.л.

Чеснок свежий - 1 зубчик.

Корица - 1/2 ч.л.

Гвоздика – 1/2 ч.л

Мускатный орех – 1/2 ч.л.

Соль – 1 ч.л

Кумин – 1/2 ч.л.

Анис - 1/2 ч.л

Чили сухой – 1/2 ч.л.

Куркума - 1/2 ч.л

Кориандр - 1/2 ч.л

Паприка – 2 ч.л

Сок половины лайма

Способ приготовления

1. Измельчить в ступке кумин, гвоздику и анис.

2. Смешать все составляющие в глубокой емкости

3. Замариновать куриное филе или бедра.

Зеленый маринад

Ингредиенты

Оливковое масло – 2 ст.л

Чили свежий – 1 ч.л.

Чеснок - 1 зубчик

Сок и цедра лимона/лайма

Кинза (можно заменить петрушкой) – 1 ст.л

Паприка – 1/2 ч.л

Кориандр - 1/2 ч.л

Кумин - 1/2 ч.л.

Соль – 1 ч.л

Мед – 1 ст.л

Способ приготовления

1. Измельчить в ступке кумин, гвоздику и анис.

2. Смешать все составляющие в глубокой емкости

3. Замариновать куриное филе или бедра.

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