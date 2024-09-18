Три маринада для курицы, которые сделают ее нереально вкусной: рецепты
Если вы всегда хотите готовить ароматную, сочную и вкусную курочку, следует уметь правильно ее мариновать. Именно от качества маринада зависит будущий вкус основного блюда.
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал о трех лучших маринадах для курятины. С ними этот вид мяса всегда получится максимально сочным и вкусным.
Желтый маринад
Ингредиенты
- Оливковое масло – 2 ст.л
- Йогурт – 1 ст.л
- Паприка – 1/2 ч.л
- Кумин – 1/2 ч.л.
- Соль – 1 ч.л
- Лук сушеный - 1/2 ч.л.
- Имбирь сушеный - 1/2 ч.л.
- Черный перец - 1/2 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л
- Чеснок сухой – 1/2 ч.л.
- Кинза сушеная или свежая – 1 ч.л
Способ приготовления
1. Все составляющие смешать в отдельной емкости.
2. Добавить куриное мясо
3. Оставить мариноваться.
Красный маринад
Ингредиенты
- Оливковое масло – 2 ст.л
- Сметана - 2 ст.л
- Имбирь свежий – 1 ч.л.
- Чеснок свежий - 1 зубчик.
- Корица - 1/2 ч.л.
- Гвоздика – 1/2 ч.л
- Мускатный орех – 1/2 ч.л.
- Соль – 1 ч.л
- Кумин – 1/2 ч.л.
- Анис - 1/2 ч.л
- Чили сухой – 1/2 ч.л.
- Куркума - 1/2 ч.л
- Кориандр - 1/2 ч.л
- Паприка – 2 ч.л
- Сок половины лайма
Способ приготовления
1. Измельчить в ступке кумин, гвоздику и анис.
2. Смешать все составляющие в глубокой емкости
3. Замариновать куриное филе или бедра.
Зеленый маринад
Ингредиенты
- Оливковое масло – 2 ст.л
- Чили свежий – 1 ч.л.
- Чеснок - 1 зубчик
- Сок и цедра лимона/лайма
- Кинза (можно заменить петрушкой) – 1 ст.л
- Паприка – 1/2 ч.л
- Кориандр - 1/2 ч.л
- Кумин - 1/2 ч.л.
- Соль – 1 ч.л
- Мед – 1 ст.л
Способ приготовления
1. Измельчить в ступке кумин, гвоздику и анис.
2. Смешать все составляющие в глубокой емкости
3. Замариновать куриное филе или бедра.
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