Три продукта, которые могут сорвать похудение

Если вы решили вести здоровый образ жизни и правильно сбрасывать вес, стоит не только отказаться от сладостей, выпечки и газированных напитков, но и от ряда "правильных" продуктов. Все дело в том, что они могут спровоцировать срыв, и вместо похудеть – вес будет только увеличиваться.

Редакция FoodOboz подготовила для вас перечень опасных продуктов, которые могут не только спровоцировать срыв с диеты, но и увеличат вероятность набора веса уже после похудения.

Рис – не диетический продукт. Источник: pixabay.com

Белый хлеб. Картофель. Белый рис.

Все дело в том, что согласно исследованию, проведенному изданием Diabetes Care, было доказано, что продукты с высоким гликемическим индексом (ГИ), такие как белый хлеб, картофель и белый рис, с большей вероятностью увеличивают риск набора веса после похудания.

Хлеб точно не нужно есть после сброса веса. Источник: pixabay.com

Что же делать, чтобы не набирать повторно вес:

Доктор медицинских наук, диетолог из Peace and Nutritionне Шена Джарамилло рекомендует медленно вводить эти продукты в свой рацион после сброса веса, потому что быстрый ввод продуктов опасен тем, что вы очень быстро наберет снова вес.

Также она отметила, что если есть возможность – лучше от этих продуктов либо вовсе отказаться, либо же – сократить до минимума их употребление.

От картофеля лучше отказаться после похудения. Источник: pixabay.com

Когда мы повторно вводим какие-либо углеводы, мы увидим быстрое увеличение веса. Большая часть этого будет связана с перемещением жидкости.

Эксперт также отметила, что лучше прейти на продукты с низким ГИ, но не только из-за изменений уровня глюкозы в крови, а просто даже из-за того, что эти продукты обычно содержат больше клетчатки, белка или жира.

Это означает, что вы склонны есть их меньше – потому что они более насыщают, и это снижает общее потребление калорий, что может привести к потере веса или поддержанию веса. Кроме того, вы получаете многочисленные преимущества, связанные с большим количеством клетчатки, такие как улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы и улучшение функции пищеварения.

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