Три самых вкусных маринада для курицы: рецепты

Весна – самое лучшее время для шашлыка, но испортить его может именно невкусное мясо, если его неправильно выбрали, а также замариновали, а курицу испортить – легче простого.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 самых вкусных маринада для курицы, которые сделают мясо сочных и нежным.
Горчичный
Ингредиенты:
дижонская горчица в зернах – 3- 4 ст. л.
соевый соус – 2 ст. л.
лимонный сок – по вкусу
Способ приготовления:
Сбрызните мясо лимонным соком и перемешайте и оставьте мариноваться на 3 – 4 минуты.
Смешайте горчицу в зернах, соевый соус и все хорошо перемешайте.
Накройте мясо слоем пищевой пленки и путь маринуется 30 минут.
Медовый
Ингредиенты:
мед – 4 ст. л.
крепкая горчица – 1 ч. л.
соевый соус – 2 ст. л.
лимонный сок – по вкусу
Способ приготовления:
Мед растопите на паровой бане, смешайте с горчицей и соевым соусом.
Мясо сбрызните лимонным соком, перемешайте и оставьте на 3-4 минуты.
Маринад вылейте на мясо и тщательно перемешайте, маринуйте 30-40 минут.
Маринад с итальянскими травами
Ингредиенты:
оливковое масло – 2-3 ст. л.
лимонный сок – по вкусу
смесь итальянских трав
чеснок – 2-3 зуб.
Способ приготовления:
Чеснок выдавите и смешайте с оливковым маслом и травами.
Мясо сбрызните соком лимона и хорошо перемешайте, переложите в большую миску и залейте маринадом.
Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 30-40 минут.
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