Три самых вкусных маринада для курицы: рецепты

Весна – самое лучшее время для шашлыка, но испортить его может именно невкусное мясо, если его неправильно выбрали, а также замариновали, а курицу испортить – легче простого.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 самых вкусных маринада для курицы, которые сделают мясо сочных и нежным.

Горчичный

Филе куриное. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

дижонская горчица в зернах – 3- 4 ст. л.

соевый соус – 2 ст. л.

лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления:

Сбрызните мясо лимонным соком и перемешайте и оставьте мариноваться на 3 – 4 минуты. Смешайте горчицу в зернах, соевый соус и все хорошо перемешайте. Накройте мясо слоем пищевой пленки и путь маринуется 30 минут.

Медовый

Курица запеченная. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

мед – 4 ст. л.

крепкая горчица – 1 ч. л.

соевый соус – 2 ст. л.

лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления:

Мед растопите на паровой бане, смешайте с горчицей и соевым соусом. Мясо сбрызните лимонным соком, перемешайте и оставьте на 3-4 минуты. Маринад вылейте на мясо и тщательно перемешайте, маринуйте 30-40 минут.

Маринад с итальянскими травами

Куриный шашлык. Источник: pexels.com

Ингредиенты:

оливковое масло – 2-3 ст. л.

лимонный сок – по вкусу

смесь итальянских трав

чеснок – 2-3 зуб.

Способ приготовления:

Чеснок выдавите и смешайте с оливковым маслом и травами. Мясо сбрызните соком лимона и хорошо перемешайте, переложите в большую миску и залейте маринадом. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться на 30-40 минут.

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