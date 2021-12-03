Три секрета идеального крем-супа: должна знать каждая хозяйка

Крем-суп – это по-настоящему самый лучший вариант в холодное время года. Блюдо совсем не похоже на другие виды супов. Ведь имеет плотную консистенцию, одновременно нежную и шелковистую текстуру, является чрезвычайно питательным и согревающим. При этом не все знают, как правильно приготовить крем-суп и достичь однородности.

Поэтому, секретами приготовления крем-супа поделилась фудблогер easyloafbook. Опубликовано в Instagram.

Нежная текстура

Достичь такой поможет тандем блендера и сита. И хоть сито – это дополнительные 5-10 минут после блендера. Впрочем, попробовав это один раз, вы вряд ли захотите готовить по-другому.

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Насыщенный вкус

Здесь все просто. Для того, чтобы раскрыть вкус основных ингредиентов, поможет овощной бульон – он же основа крем-супа. Для того, чтобы придать блюду более богатый и особенный вкус – используйте сливки. Их правильно добавлять в самом конце приготовления, когда уже сбили блендером суп и пропустили через сито.

Идеальный баланс вкуса и текстуры

Топпинг, топпинг и еще раз топпинг. Это тоже важный элемент с точки зрения декорирования супа.

Для того чтобы проверить действенность лайфхаков, можно приготовить крем-суп с креветками по рецепту фудблогера tomka_recepti. Опубликовано в Instagram.

ингредиенты:

лук – 1 шт

картофель – 3 шт

сыр плавленый – 1 п

вода

соль, перец

креветки

хлеб для тостов

Способ приготовления:

1. Обжарить лук до мягкости.

2. Добавить порезанный картофель и натертый творог. Залить водой. Готовить к готовности картофеля.

3. Получившуюся массу взбить блендером.

4. Креветки обжарить на гриле, хлеб подсушить в тостере.

5. Выложить суп в миску, украсить креветками и сухариками из хлеба.

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