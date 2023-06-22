"Трипл Сек" или "Куантро": как приготовить популярный цитрусовый коктейль

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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'Трипл Сек' или 'Куантро': как приготовить популярный цитрусовый коктейль

"Трипл-сек" или как еще называют "Куантро" – это алкогольный цитрусовый коктейль, который в жаркую летнюю погоду будет настоящей находной, если подавать его со льдом. И готовится он на основе не самого сока, а именно цитрусовых шкурок.

Идея приготовления цитрусового коктейля "Трипл-сек" или "Куантро" опубликована на странице фудблогера Наталии Цукат (tsukatnata) в Instagram. Очень важно хорошо процедить настой, чтобы не было лишних крупинок от кожуры.

''Трипл Сек'' или ''Куантро'': как приготовить популярный цитрусовый коктейль

Ингредиенты:

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  • апельсин (цедра) – 2 шт
  • лайм (цедра) – 1 шт
  • грейпфрут (цедра) – 1 шт
  • сахар – 120 г
  • водка – 0,5

Способ приготовления:

''Трипл Сек'' или ''Куантро'': как приготовить популярный цитрусовый коктейль

1. Натираем цедру апельсинов и лайма, грейпфрута на терке.

2. Заливаем все водкой и ставим минимум 8 часов в темное место (лучше на всю ночь).

''Трипл Сек'' или ''Куантро'': как приготовить популярный цитрусовый коктейль

3. Настой отцеживаем сначала через сито, затем через марлю или бумажный кофейный фильтр.

''Трипл Сек'' или ''Куантро'': как приготовить популярный цитрусовый коктейль

4. В полученную жидкость добавляем сахар.

5. Тщательно перемешиваем/взбалтываем, пока сахар не растворится. Можно отцедить еще несколько раз. Прозрачным она не будет, потому что нужно многократное отцеживание и фильтрация.

''Трипл Сек'' или ''Куантро'': как приготовить популярный цитрусовый коктейль

6. Забираем в темное место еще на 8-10 часов (в идеале – в холодильник на сутки).

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