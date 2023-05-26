Праздник Троицы, как и Пасха, тоже всегда попадает в воскресенье. В этом году христиане восточного обряда отмечают праздник 4 июня.

Еще когда-то на Троицу было принято всегда печь каравай, который символизирует достаток и счастье. Выпечкой угощали родных, друзей и даже просто прохожих.

Редакция FoodOboz поделится с вами удачным рецептом праздничного каравая, который следует обязательно приготовить на Троицу.

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Ингредиенты:

мука пшеничная – 1 кг

яйца куриные – 2 шт

дрожжи быстрого приготовления – 1 п (11 г)

сахар – 3 ст.

соль – 1 десертная ложка

молоко – 200 мл

масло подсолнечное – 50 мл

вода – сколько возьмет тесто

Способ приготовления:

1. Начнём с приготовления теста. Для этого в глубокую миску насыпать муку, дрожжи, разбить посредине яйцо, добавить 3 ст. л. сахара и соль, а также стакан теплого молока и стакан теплой воды. Таким образом, замесить тесто. Когда оно начнет лепиться в один комок, налить растительное масло. Хорошо вымесить тесто, чтобы было эластичное, и оставить на 1 час.

2. Когда тесто поднимется, его нужно разделить на 3 части. Две из них будут использоваться для декора, одна будет основой. Из большей части теста сформовать шар и выложить на пергамент.

3. Из второй части нужно сделать три длинных колбаски и сплести из них косичку. Получившуюся косичку выложить вокруг каравая.

4. Третью часть теста раскатать и вырезать кружочки. Всего нужно 10-11 таких. Три из них нужно отложить для формирования листочков, из остальных сделать цветочки. Для цветочков нужно поделить один кружочек на половину, сложить их друг на друга внахлест, а затем завернуть рулетиком. Таким образом сформировать три цветочка и выложить их на каравай.

5. Теперь из теста нужно сформировать листики и с помощью вилки придать им вид так называемых прожилок. Выложить готовые листики также на каравай.

6. Готовый каравай смазать яйцом. А дальше выпекать в духовке при температуре 150 градусов примерно 30 минут.

7. Готовый каравай достать из духовки, накрыть полотенцем и отдохнуть.

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