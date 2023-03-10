Трубочки из лаваша с картофелем за 20 минут: как приготовить элементарное блюдо
Если вы хотите быстро приготовить завтрак, обед или просто перекус, то одним из вариантов станут трубочки из лаваша. Их можно сделать с разной начинкой: сыром и зеленью, овощами, фаршем или даже сосисками. Такие ленивые трубочки быстро готовятся в духовке или на сковороде.
Фудблогер Юлия с ником zefirok_for_you на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных картофельных трубочек из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш
- отварной картофель
- моцарелла
- масло сливочное
- укроп
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала отварить картофель и в готовом виде размять его в пюре.
2. Добавить к пюре сливочное масло, натертый сыр, измельченную зелень, соль и перец. Перемешать.
3. Лаваш порезать на полоски, на каждую из них на одну сторону выложить начинку и завернуть в трубочку.
4. Обжарить трубочки на сливочном масле до золотистости.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: