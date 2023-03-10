Если вы хотите быстро приготовить завтрак, обед или просто перекус, то одним из вариантов станут трубочки из лаваша. Их можно сделать с разной начинкой: сыром и зеленью, овощами, фаршем или даже сосисками. Такие ленивые трубочки быстро готовятся в духовке или на сковороде.

Фудблогер Юлия с ником zefirok_for_you на своей странице в Instagram поделилась рецептом сытных картофельных трубочек из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш

отварной картофель

моцарелла

масло сливочное

укроп

соль, перец

Способ приготовления:

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1. Для начала отварить картофель и в готовом виде размять его в пюре.

2. Добавить к пюре сливочное масло, натертый сыр, измельченную зелень, соль и перец. Перемешать.

3. Лаваш порезать на полоски, на каждую из них на одну сторону выложить начинку и завернуть в трубочку.

4. Обжарить трубочки на сливочном масле до золотистости.

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