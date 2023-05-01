Трубочки из лаваша с сыром по-новому: сытный перекус за 20 минут
Трубочки из лаваша – это быстрый и вкусный вариант перекуса каждый день. Их можно готовить с разными начинками, традиционной из которых являются сыр и яйца.
Фудблогер Алена Карпюк (aliona_cooking) на своей странице в TikTok поделилась рецептом трубочек с сыром из лаваша в духовке по-новому. Для яркого вкуса добавить в начинку тунец и кукурузу.
Ингредиенты:
- яйца вареные
- крем-сыр
- тунец консервированный
- кукуруза
- твердый сыр
- зелень
- лаваш
- яйцо сырое для смазки
Способ приготовления:
1. Яйцо отварить, почистить и размять вилкой.
2. Добавить в яйцо крем-сыр и консервированный тунец. Перемешать до однородности.
3. Выжать через пресс чеснок и добавить кукурузу.
4. Измельчить зелень и натереть сыр на терке. Добавить в начинку, посолить, поперчить и перемешать до однородности.
5. Лаваш порезать в виде квадратиков. На каждый из них выложить начинку и завернуть в рулетик.
6. Выложить трубочки в форму для запекания, смазать яйцом. Запекать в духовке до появления золотистой корочки.
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