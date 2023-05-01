Трубочки из лаваша – это быстрый и вкусный вариант перекуса каждый день. Их можно готовить с разными начинками, традиционной из которых являются сыр и яйца.

Фудблогер Алена Карпюк (aliona_cooking) на своей странице в TikTok поделилась рецептом трубочек с сыром из лаваша в духовке по-новому. Для яркого вкуса добавить в начинку тунец и кукурузу.

Ингредиенты:

яйца вареные

крем-сыр

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тунец консервированный

кукуруза

твердый сыр

зелень

лаваш

яйцо сырое для смазки

Способ приготовления:

1. Яйцо отварить, почистить и размять вилкой.

2. Добавить в яйцо крем-сыр и консервированный тунец. Перемешать до однородности.

3. Выжать через пресс чеснок и добавить кукурузу.

4. Измельчить зелень и натереть сыр на терке. Добавить в начинку, посолить, поперчить и перемешать до однородности.

5. Лаваш порезать в виде квадратиков. На каждый из них выложить начинку и завернуть в рулетик.

6. Выложить трубочки в форму для запекания, смазать яйцом. Запекать в духовке до появления золотистой корочки.

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