Трубочки из лаваша с ветчиной за 10 минут: получатся хрустящими и вкусными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Трубочки из лаваша с ветчиной за 10 минут: получатся хрустящими и вкусными

Трубочки из лаваша могут быть идеальным блюдом для быстрого перекуса, а также ужина. Готовить их можно со сладкими и солеными начинками, а также стоит отметь, что запекать можно как в духовке, так и просто на сковороде. 

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных, жареных трубочек из лаваша со сметаной и ветчиной. 

Рецепт рулетов

Ингредиенты: 

  • ветчина – 150 г 
  • моцарелла – 100 г
  • сметана – 2 ст. л. 
  • яйца – 1-2 шт. 
  • лаваш – 2 листа 

Способ приготовления: 

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1. Моцареллу и ветчину натрите на терке, добавьте сметану и перемешайте. 

Начинка для лаваша

2. На лаваш выложите начинку и заверните в рулеты.

Приготовление блюда

3. Яйца взбейте с солью, обмокните в них трубочки.

Сколько жарить трубочки

4. Обжарьте на небольшом количестве масла с обеих сторон. 

Готовое блюдо

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