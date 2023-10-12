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Трубочки из лаваша с ветчиной за 10 минут: получатся хрустящими и вкусными
Трубочки из лаваша могут быть идеальным блюдом для быстрого перекуса, а также ужина. Готовить их можно со сладкими и солеными начинками, а также стоит отметь, что запекать можно как в духовке, так и просто на сковороде.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных, жареных трубочек из лаваша со сметаной и ветчиной.
Ингредиенты:
- ветчина – 150 г
- моцарелла – 100 г
- сметана – 2 ст. л.
- яйца – 1-2 шт.
- лаваш – 2 листа
Способ приготовления:
1. Моцареллу и ветчину натрите на терке, добавьте сметану и перемешайте.
2. На лаваш выложите начинку и заверните в рулеты.
3. Яйца взбейте с солью, обмокните в них трубочки.
4. Обжарьте на небольшом количестве масла с обеих сторон.
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