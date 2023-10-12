Трубочки из лаваша могут быть идеальным блюдом для быстрого перекуса, а также ужина. Готовить их можно со сладкими и солеными начинками, а также стоит отметь, что запекать можно как в духовке, так и просто на сковороде.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных, жареных трубочек из лаваша со сметаной и ветчиной.

Ингредиенты:

ветчина – 150 г

моцарелла – 100 г

сметана – 2 ст. л.

яйца – 1-2 шт.

лаваш – 2 листа

Способ приготовления:

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1. Моцареллу и ветчину натрите на терке, добавьте сметану и перемешайте.

2. На лаваш выложите начинку и заверните в рулеты.

3. Яйца взбейте с солью, обмокните в них трубочки.

4. Обжарьте на небольшом количестве масла с обеих сторон.

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