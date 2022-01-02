Трюфельные конфеты за 15 минут: самый простой рецепт вкусного и полезного угощения

Если вы любите конфеты, а особенно – трюфельные, есть возможность приготовить их дома, тем более, что по вкусу они ничем не будут отличатся от магазинных. Но самое важное – их можно сделать из натуральных продуктов, например, из фиников, орехов и кокосовой стружки.

В фудблоге " home_gourmet" в Instagram был опубликован рецепт вкусных, а главное полезных трюфельных конфет с финиками, кокосовой стружкой и арахисовой пастой, которые вы с легкостью приготовите дома.

Ингредиенты:

Финики – 100 г

Стружка кокосовая – 30 г

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Паста арахисовая – 20 г

Морковь – 100 г

Корица – 1/2 ч. л.

Орех мускатный– по вкусу

Цедра апельсина – по вкусу

Способ приготовления:

1. Измельчите в блендере кокосовую стружку.

2. Натрите цедру апельсина и морковь на мелкой терке.

3. В блендер поместите финики, натертую морковь, цедру, арахисовую пасту, добавьте корицу, мускатный орех и перебейте до однородности.

4. В готовую смесь добавьте кокосовую стружку, хорошо вымесите тесто и руками скатайте шарики.

​​​​​​​5. Каждый обваляйте в какао или кокосовой стружке.

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