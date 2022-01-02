Трюфельные конфеты за 15 минут: самый простой рецепт вкусного и полезного угощения
Если вы любите конфеты, а особенно – трюфельные, есть возможность приготовить их дома, тем более, что по вкусу они ничем не будут отличатся от магазинных. Но самое важное – их можно сделать из натуральных продуктов, например, из фиников, орехов и кокосовой стружки.
В фудблоге " home_gourmet" в Instagram был опубликован рецепт вкусных, а главное полезных трюфельных конфет с финиками, кокосовой стружкой и арахисовой пастой, которые вы с легкостью приготовите дома.
Ингредиенты:
Финики – 100 г
Стружка кокосовая – 30 г
Паста арахисовая – 20 г
Морковь – 100 г
Корица – 1/2 ч. л.
Орех мускатный– по вкусу
Цедра апельсина – по вкусу
Способ приготовления:
1. Измельчите в блендере кокосовую стружку.
2. Натрите цедру апельсина и морковь на мелкой терке.
3. В блендер поместите финики, натертую морковь, цедру, арахисовую пасту, добавьте корицу, мускатный орех и перебейте до однородности.
4. В готовую смесь добавьте кокосовую стружку, хорошо вымесите тесто и руками скатайте шарики.
5. Каждый обваляйте в какао или кокосовой стружке.
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