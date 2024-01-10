Целый цыпленок на сковороде – настоящая находка для людей, которые любят хорошо и вкусно поесть и не тратить много времени на приготовление. А еще этот рецепт является отличным вариантом для тех людей, у которых нет дома духовки.

Данный рецепт отличается от многих других необычным сочетанием специй и цитруса, благодаря которым блюдо получается изысканным и красивым. Рецептом цыпленка на сковороде в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.

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Ингредиенты

Сливочное масло – 25 гр

Тимьян или розмарин – несколько веточек

Лимон – 0,5 шт

Целое цыпленок – 1300 – 1500 гр

Способ приготовления

1. Тимьян или розмарин и лимон выложить на разогретую сковородку с маслом и обжарить до ароматности масла.

2. Специи убрать, а лимон оставить до завершения приготовления срезом вниз.

3. Целый цыпленок разрезать по грудине или по спинке, натереть перцем и солью.

4. Курицу положить в горячее масло со специями разрезом вверх и поставить под пресс. Идеально подойдет кастрюля с водой. Жарить в течение 15 минут на небольшом огне.

5. Перевернуть цыпленок другой стороной и повторить процесс. Время на приготовление блюда с каждой стороны может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от размера курицы.

6. К этому блюду можно сделать поливку, соединив сушеный лук, соль, перец, слайсы острого перца, лимонный сок, петрушку и оливковое масло.

7. После окончания приготовления дать цыпленок отдохнуть в течение 10-15 минут. Полить соусом и подавать на стол.

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