Целый цыпленок на сковородке: необычное блюдо, которое поразит гостей

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Целый цыпленок на сковородке: необычное блюдо, которое поразит гостей

Целый цыпленок на сковороде – настоящая находка для людей, которые любят хорошо и вкусно поесть и не тратить много времени на приготовление. А еще этот рецепт является отличным вариантом для тех людей, у которых нет дома духовки.

Данный рецепт отличается от многих других необычным сочетанием специй и цитруса, благодаря которым блюдо получается изысканным и красивым. Рецептом цыпленка на сковороде в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.

Целый цыпленок на сковородке: необычное блюдо, которое поразит гостей
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Ингредиенты

  • Сливочное масло – 25 гр
  • Тимьян или розмарин – несколько веточек
  • Лимон – 0,5 шт
  • Целое цыпленок – 1300 – 1500 гр

Способ приготовления

1. Тимьян или розмарин и лимон выложить на разогретую сковородку с маслом и обжарить до ароматности масла.

Целый цыпленок на сковородке: необычное блюдо, которое поразит гостей

2. Специи убрать, а лимон оставить до завершения приготовления срезом вниз.

3. Целый цыпленок разрезать по грудине или по спинке, натереть перцем и солью.

Целый цыпленок на сковородке: необычное блюдо, которое поразит гостей

4. Курицу положить в горячее масло со специями разрезом вверх и поставить под пресс. Идеально подойдет кастрюля с водой. Жарить в течение 15 минут на небольшом огне.

Целый цыпленок на сковородке: необычное блюдо, которое поразит гостей

5. Перевернуть цыпленок другой стороной и повторить процесс. Время на приготовление блюда с каждой стороны может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от размера курицы.

6. К этому блюду можно сделать поливку, соединив сушеный лук, соль, перец, слайсы острого перца, лимонный сок, петрушку и оливковое масло.

Целый цыпленок на сковородке: необычное блюдо, которое поразит гостей

7. После окончания приготовления дать цыпленок отдохнуть в течение 10-15 минут. Полить соусом и подавать на стол.

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