Целый цыпленок на сковородке: необычное блюдо, которое поразит гостей
Целый цыпленок на сковороде – настоящая находка для людей, которые любят хорошо и вкусно поесть и не тратить много времени на приготовление. А еще этот рецепт является отличным вариантом для тех людей, у которых нет дома духовки.
Данный рецепт отличается от многих других необычным сочетанием специй и цитруса, благодаря которым блюдо получается изысканным и красивым. Рецептом цыпленка на сковороде в Instagram поделилась фудблогер с ником dribka.soli.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 25 гр
- Тимьян или розмарин – несколько веточек
- Лимон – 0,5 шт
- Целое цыпленок – 1300 – 1500 гр
Способ приготовления
1. Тимьян или розмарин и лимон выложить на разогретую сковородку с маслом и обжарить до ароматности масла.
2. Специи убрать, а лимон оставить до завершения приготовления срезом вниз.
3. Целый цыпленок разрезать по грудине или по спинке, натереть перцем и солью.
4. Курицу положить в горячее масло со специями разрезом вверх и поставить под пресс. Идеально подойдет кастрюля с водой. Жарить в течение 15 минут на небольшом огне.
5. Перевернуть цыпленок другой стороной и повторить процесс. Время на приготовление блюда с каждой стороны может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от размера курицы.
6. К этому блюду можно сделать поливку, соединив сушеный лук, соль, перец, слайсы острого перца, лимонный сок, петрушку и оливковое масло.
7. После окончания приготовления дать цыпленок отдохнуть в течение 10-15 минут. Полить соусом и подавать на стол.
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