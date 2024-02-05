Салат "Цезарь" в классическом варианте готовится с куриным мясом, но его можно заменить например, красной рыбой, а также креветками. Салат лучше не заправлять майонезом.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом "Цезаря" с креветками, пармезаном и чесноком.

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Ингредиенты:

Креветки – 200 г

Сливочное масло – 30 г

Масло – 1 ст. л.

Чеснок – 1 зуб.

Листья салата

Помидоры Черри – 4 шт.

Яйца – 2 шт. (перепелиные 4 шт)

Сухарики для салата (можно сделать в домашних условиях)

Пармезан – 70 г

Для соуса:

Майонез

Французская горчица – 1 ч. л.

Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Обжарьте креветки с чесноком.

2. Порежьте помидоры и яйца.

3. Для соуса: смешайте майонез с горчицей и соком лимона.

4. Выложите все ингредиенты на блюдо, полейте соусом, присыпьте тертым сыром.

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