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"Цезарь" по-новому: рецепт салата без куриного мяса
Салат "Цезарь" в классическом варианте готовится с куриным мясом, но его можно заменить например, красной рыбой, а также креветками. Салат лучше не заправлять майонезом.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом "Цезаря" с креветками, пармезаном и чесноком.
Ингредиенты:
- Креветки – 200 г
- Сливочное масло – 30 г
- Масло – 1 ст. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Листья салата
- Помидоры Черри – 4 шт.
- Яйца – 2 шт. (перепелиные 4 шт)
- Сухарики для салата (можно сделать в домашних условиях)
- Пармезан – 70 г
Для соуса:
- Майонез
- Французская горчица – 1 ч. л.
- Сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Обжарьте креветки с чесноком.
2. Порежьте помидоры и яйца.
3. Для соуса: смешайте майонез с горчицей и соком лимона.
4. Выложите все ингредиенты на блюдо, полейте соусом, присыпьте тертым сыром.
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