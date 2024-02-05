"Цезарь" по-новому: рецепт салата без куриного мяса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашний 'Цезарь'

Салат "Цезарь" в классическом варианте готовится с куриным мясом, но его можно заменить например, красной рыбой, а также креветками. Салат лучше не заправлять майонезом. 

Как приготовить вкусный салат

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом "Цезаря" с креветками, пармезаном и чесноком.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Креветки – 200 г
  • Сливочное масло – 30 г
  • Масло – 1 ст. л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Листья салата
  • Помидоры Черри – 4 шт.
  • Яйца – 2 шт. (перепелиные 4 шт)
  • Сухарики для салата (можно сделать в домашних условиях)
  • Пармезан – 70 г

Для соуса:

  • Майонез
  • Французская горчица – 1 ч. л.
  • Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Обжарьте креветки с чесноком.

Креветки для салата

2. Порежьте помидоры и яйца.

Приготовление салата

3. Для соуса: смешайте майонез с горчицей и соком лимона.

Соус для блюда

4. Выложите все ингредиенты на блюдо, полейте соусом, присыпьте тертым сыром. 

Готовый салат

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