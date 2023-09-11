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"Цезарь" с креветками: легкий салат для праздничного стола
Один из самых вкусны и простых в приготовлении салатов – "Цезарь". Стоит отметить, что для того, чтобы салат был более легким, замените филе креветками.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного "Цезаря" с креветами, помидорами и сухарями.
Ингредиенты:
- креветки
- микс салата
- яйца вареные
- помидорки
- сухарики
- сыр
- соус "Цезарь"
- чеснок
Способ приготовления:
1. Поджарьте чеснок, добавьте креветки, посыпьте специями и жарьте 5 минут.
2. На тарелку выложите микс салата, полейте соусом, сверху яйца, помидоры и сухари, поливаем соусом.
3. Посыпьте натертым сыром и выложите сверху креветки.
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