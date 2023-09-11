Один из самых вкусны и простых в приготовлении салатов – "Цезарь". Стоит отметить, что для того, чтобы салат был более легким, замените филе креветками.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного "Цезаря" с креветами, помидорами и сухарями.

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Ингредиенты:

креветки

микс салата

яйца вареные

помидорки

сухарики

сыр

соус "Цезарь"

чеснок

Способ приготовления:

1. Поджарьте чеснок, добавьте креветки, посыпьте специями и жарьте 5 минут.

2. На тарелку выложите микс салата, полейте соусом, сверху яйца, помидоры и сухари, поливаем соусом.

3. Посыпьте натертым сыром и выложите сверху креветки.

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