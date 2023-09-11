"Цезарь" с креветками: легкий салат для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Один из самых вкусны и простых в приготовлении салатов – "Цезарь". Стоит отметить, что для того, чтобы салат был более легким, замените филе креветками. 

Домашний ''Цезарь''

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного "Цезаря" с креветами, помидорами и сухарями. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • креветки
  • микс салата
  • яйца вареные
  • помидорки
  • сухарики
  • сыр
  • соус "Цезарь"
  • чеснок 

Способ приготовления:

1. Поджарьте чеснок, добавьте креветки, посыпьте специями и жарьте 5 минут. 

Жареные креветки

2. На тарелку выложите микс салата, полейте соусом, сверху яйца, помидоры и сухари, поливаем соусом.

Приготовление салата

3. Посыпьте натертым сыром и выложите сверху креветки.

Готовый салат

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