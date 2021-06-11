Цветаевский пирог с клубникой: рецепт

Сезон клубники в Украине сейчас в самом разгаре, а это – отличный повод сполна насладиться этими полезными ягодами. Есть можно в любом виде: делать отличное мороженое, воздушные мусы, вкуснейшие джемы и ароматную выпечку.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами уникальным рецептом Цветаевского клубничного пирога, того самого, который обожала всемирно известная поэтесса – Марина Ивановна Цветаева.

Готовится угощение – 1 час.

Клубничный пирог

Ингредиенты для теста:

Пшеничная мука – 200 г

Сливочное масло – 100 г

Сметана – 100 г

Сахар – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ингредиенты для заливки:

Клубника свежая – 500-600 г

Жирная сметана – 300 г

Мука – 50 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 150 г

Ванилин – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Взбейте масло с сахаром, добавьте сметану, муку, разрыхлитель и снова все хорошо взбейте. После – сформируйте руками шарик из теста и положите в холодильник на 20-30 минут. Сделайте заливку: смешайте сметану, яйца, муку, сахар, ванилин, все хорошо взбейте до однородности. Охлажденное тесло выложите в форму так, чтобы были бортики и выложите порезанную клубнику, сверху вылейте заливку и отправьте в духовку на 50 минут при 180 С.

Подавать ароматное угощение можно как теплым, так и холодным – будет одинаково вкусно.

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