Цветаевский пирог с клубникой: рецепт

Сезон клубники в Украине сейчас в самом разгаре, а это – отличный повод сполна насладиться этими полезными ягодами. Есть можно в любом виде: делать отличное мороженое, воздушные мусы, вкуснейшие джемы и ароматную выпечку.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами уникальным рецептом Цветаевского клубничного пирога, того самого, который обожала всемирно известная поэтесса – Марина Ивановна Цветаева.
Готовится угощение – 1 час.
Ингредиенты для теста:
Пшеничная мука – 200 г
Сливочное масло – 100 г
Сметана – 100 г
Сахар – 1 ст. л.
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Ингредиенты для заливки:
Клубника свежая – 500-600 г
Жирная сметана – 300 г
Мука – 50 г
Яйца – 2 шт.
Сахар – 150 г
Ванилин – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Взбейте масло с сахаром, добавьте сметану, муку, разрыхлитель и снова все хорошо взбейте.
После – сформируйте руками шарик из теста и положите в холодильник на 20-30 минут.
Сделайте заливку: смешайте сметану, яйца, муку, сахар, ванилин, все хорошо взбейте до однородности.
Охлажденное тесло выложите в форму так, чтобы были бортики и выложите порезанную клубнику, сверху вылейте заливку и отправьте в духовку на 50 минут при 180 С.
Подавать ароматное угощение можно как теплым, так и холодным – будет одинаково вкусно.
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