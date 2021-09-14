Цветаевский пирог с яблоками, который всегда удается

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
757
Цветаевский пирог с яблоками

Яблочный пирог – один из самых легких в приготовлении, а также он является одним из самых ароматных и вкусных. К тому же вам не придется тратить много времени и ингредиентов для его приготовлениям, достаточно всего лишь – выбрать удачные яблоки и правильно сделать тесто.

Редакция FoodOboz делится знаменитым рецептом цветаевского яблочного пирога, который будет идеальным угощением к чаю.

Яблоки для пирога лучше всего брать кисло-сладкие

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 180г

  • Растопленное сливочное масло – 100 г

  • Сметана – 2 ст. л.

  • Сода – щепотка

Видео дня

Начинка:

  • Яблоки кисло-сладкие3 шт.

  • Сахар – 100 г

  • Мука – 2 ст. л.

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сметана – 200 мл

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, лучше дважды, добавьте соду, масло и сметану, перемешайте и замесите тесто, выложить в форму.

  2. Помойте яблоки, почистите и нарежьте.

  3. В миске смешай яйцо, сахар и муку, добавь сметану. ⠀

  4. В нашу форму с тестом выкладываем яблоки и заливаем кремом.

  5. Отправьте пирог в духовку и выпекайте 25-30 минут при 180 С.

​​​​​​​Готовый пирог лучше всего есть остывшим, он будет прекрасно сочетаться с чаем, кофе.

Домашняя шарлотка

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты