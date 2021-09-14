Цветаевский пирог с яблоками, который всегда удается

Яблочный пирог – один из самых легких в приготовлении, а также он является одним из самых ароматных и вкусных. К тому же вам не придется тратить много времени и ингредиентов для его приготовлениям, достаточно всего лишь – выбрать удачные яблоки и правильно сделать тесто.

Редакция FoodOboz делится знаменитым рецептом цветаевского яблочного пирога, который будет идеальным угощением к чаю.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 180г

Растопленное сливочное масло – 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Сода – щепотка

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Начинка:

Яблоки кисло-сладкие – 3 шт.

Сахар – 100 г

Мука – 2 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 200 мл

Способ приготовления: ⠀

Просейте муку, лучше дважды, добавьте соду, масло и сметану, перемешайте и замесите тесто, выложить в форму. Помойте яблоки, почистите и нарежьте. В миске смешай яйцо, сахар и муку, добавь сметану. ⠀ В нашу форму с тестом выкладываем яблоки и заливаем кремом. Отправьте пирог в духовку и выпекайте 25-30 минут при 180 С.

​​​​​​​Готовый пирог лучше всего есть остывшим, он будет прекрасно сочетаться с чаем, кофе.

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