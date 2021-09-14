Цветаевский пирог с яблоками, который всегда удается
Яблочный пирог – один из самых легких в приготовлении, а также он является одним из самых ароматных и вкусных. К тому же вам не придется тратить много времени и ингредиентов для его приготовлениям, достаточно всего лишь – выбрать удачные яблоки и правильно сделать тесто.
Редакция FoodOboz делится знаменитым рецептом цветаевского яблочного пирога, который будет идеальным угощением к чаю.
Ингредиенты:
Для теста:
Мука – 180г
Растопленное сливочное масло – 100 г
Сметана – 2 ст. л.
Сода – щепотка
Начинка:
Яблоки кисло-сладкие – 3 шт.
Сахар – 100 г
Мука – 2 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Сметана – 200 мл
Способ приготовления: ⠀
Просейте муку, лучше дважды, добавьте соду, масло и сметану, перемешайте и замесите тесто, выложить в форму.
Помойте яблоки, почистите и нарежьте.
В миске смешай яйцо, сахар и муку, добавь сметану. ⠀
В нашу форму с тестом выкладываем яблоки и заливаем кремом.
Отправьте пирог в духовку и выпекайте 25-30 минут при 180 С.
Готовый пирог лучше всего есть остывшим, он будет прекрасно сочетаться с чаем, кофе.
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