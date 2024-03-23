Цветная капуста по-тайски – это очень простое в приготовлении блюдо, способное свести с ума своим невероятным вкусом и сочетанием ингредиентов.

Рецептом этого блюда поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, как сделать идеальный соус, что только подчеркнет вкус блюда.

Ингредиенты

Цветная капуста – ½ шт

Болгарский перец – 1 шт

Лук – 1 шт

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Чеснок – 3 зуб

Перец чили

Ингредиенты для кляра

Мука – 150 гр

Соль – ½ ч.л.

Вода

Ингредиенты для соуса

Соевый соус – 3 ст.л.

Сахар – ½ ст.л.

Белое вино – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Сначала готовим кляр. Смешиваем соль, воду и муку, образуя консистенцию густой сметаны.

2. Разделяем цветную капусту на соцветия и погружаем каждое в кляр.

3. Обжариваем капусту с каждой стороны и выкладываем на бумажное полотенце.

4. Лук, чеснок и болгарский перец нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде к золотистой корочке, добавив чили.

5. Смешиваем все ингредиенты для соуса и выливаем на сковороду. Через 30 секунд добавляем капусту и хорошо перемешиваем.

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