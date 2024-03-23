Цветная капуста по-тайски: шикарное блюдо по самому простому рецепту
Цветная капуста по-тайски – это очень простое в приготовлении блюдо, способное свести с ума своим невероятным вкусом и сочетанием ингредиентов.
Рецептом этого блюда поделилась фудблогер с ником ya.na.cooking. В Instagram она рассказала, как сделать идеальный соус, что только подчеркнет вкус блюда.
Ингредиенты
- Цветная капуста – ½ шт
- Болгарский перец – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Перец чили
Ингредиенты для кляра
- Мука – 150 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Вода
Ингредиенты для соуса
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Сахар – ½ ст.л.
- Белое вино – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Сначала готовим кляр. Смешиваем соль, воду и муку, образуя консистенцию густой сметаны.
2. Разделяем цветную капусту на соцветия и погружаем каждое в кляр.
3. Обжариваем капусту с каждой стороны и выкладываем на бумажное полотенце.
4. Лук, чеснок и болгарский перец нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде к золотистой корочке, добавив чили.
5. Смешиваем все ингредиенты для соуса и выливаем на сковороду. Через 30 секунд добавляем капусту и хорошо перемешиваем.
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