Цыпленок табака: как приготовить грузинский кулинарный шедевр на сковороде

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
159
Цыпленок табака: как приготовить грузинский кулинарный шедевр на сковороде

Если вам надоела обычная курица, настоятельно рекомендуем приготовить ее именно по этому рецепту. В таком случае на вашем столе окажется очень нежная и сочная курочка с хрустящей корочкой.

Рецептом приготовления цыпленка табака на сковороде поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она также рассказала, как правильно разрезать курицу.

Цыпленок табака: как приготовить грузинский кулинарный шедевр на сковороде

Ингредиенты

  • Цыплята – 2-4 шт
  • Аджика – 4 ст.л.
  • Чеснок – 1 шт.
  • Лимон – 2 шт
Видео дня
  • Сванская соль – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 80 мл
  • Соль
  • Перец
  • Масло – 50 гр

Способ приготовления

1. Цыпленок разрезать по грудинке, отрезать третью фалангу крыла, хвостик и лишнюю кожу.

2. Надломить суставы на ножках и груди и хорошо прижать. Не отбивать.

Цыпленок табака: как приготовить грузинский кулинарный шедевр на сковороде

3. Посолить, поперчить, полить соком 1/2 лимона и оставить на 30 минут мариноваться.

4. Готовим соус-маринад: смешать измельченный чеснок, все специи, сок лимона и растительное масло.

Цыпленок табака: как приготовить грузинский кулинарный шедевр на сковороде

5. На сковороду влить 30 мл растительного масла и хорошо разогреть.

6. Цыпленок выложить кожей вниз и жарить под прессом 7 минут. Затем перевернуть, снова прижать и жарить 7 минут.

Цыпленок табака: как приготовить грузинский кулинарный шедевр на сковороде

7. Перевернуть, хорошо смазать маринадом. Положить в сковородку масло. Жарить без пресса в течение 2 минут.

8. Снова перевернуть и смазать с другой стороны маринадом. Жарить еще 2 минуты.

На OBOZ.UA можно найти и другие варианты приготовления курицы:

Сейчас мы готовим

Все рецепты