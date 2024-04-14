Если вам надоела обычная курица, настоятельно рекомендуем приготовить ее именно по этому рецепту. В таком случае на вашем столе окажется очень нежная и сочная курочка с хрустящей корочкой.

Рецептом приготовления цыпленка табака на сковороде поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она также рассказала, как правильно разрезать курицу.

Ингредиенты

Цыплята – 2-4 шт

Аджика – 4 ст.л.

Чеснок – 1 шт.

Лимон – 2 шт

Видео дня

Сванская соль – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Масло растительное – 80 мл

Соль

Перец

Масло – 50 гр

Способ приготовления

1. Цыпленок разрезать по грудинке, отрезать третью фалангу крыла, хвостик и лишнюю кожу.

2. Надломить суставы на ножках и груди и хорошо прижать. Не отбивать.

3. Посолить, поперчить, полить соком 1/2 лимона и оставить на 30 минут мариноваться.

4. Готовим соус-маринад: смешать измельченный чеснок, все специи, сок лимона и растительное масло.

5. На сковороду влить 30 мл растительного масла и хорошо разогреть.

6. Цыпленок выложить кожей вниз и жарить под прессом 7 минут. Затем перевернуть, снова прижать и жарить 7 минут.

7. Перевернуть, хорошо смазать маринадом. Положить в сковородку масло. Жарить без пресса в течение 2 минут.

8. Снова перевернуть и смазать с другой стороны маринадом. Жарить еще 2 минуты.

На OBOZ.UA можно найти и другие варианты приготовления курицы: