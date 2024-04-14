Цыпленок табака: как приготовить грузинский кулинарный шедевр на сковороде
Если вам надоела обычная курица, настоятельно рекомендуем приготовить ее именно по этому рецепту. В таком случае на вашем столе окажется очень нежная и сочная курочка с хрустящей корочкой.
Рецептом приготовления цыпленка табака на сковороде поделилась фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она также рассказала, как правильно разрезать курицу.
Ингредиенты
- Цыплята – 2-4 шт
- Аджика – 4 ст.л.
- Чеснок – 1 шт.
- Лимон – 2 шт
- Сванская соль – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Масло растительное – 80 мл
- Соль
- Перец
- Масло – 50 гр
Способ приготовления
1. Цыпленок разрезать по грудинке, отрезать третью фалангу крыла, хвостик и лишнюю кожу.
2. Надломить суставы на ножках и груди и хорошо прижать. Не отбивать.
3. Посолить, поперчить, полить соком 1/2 лимона и оставить на 30 минут мариноваться.
4. Готовим соус-маринад: смешать измельченный чеснок, все специи, сок лимона и растительное масло.
5. На сковороду влить 30 мл растительного масла и хорошо разогреть.
6. Цыпленок выложить кожей вниз и жарить под прессом 7 минут. Затем перевернуть, снова прижать и жарить 7 минут.
7. Перевернуть, хорошо смазать маринадом. Положить в сковородку масло. Жарить без пресса в течение 2 минут.
8. Снова перевернуть и смазать с другой стороны маринадом. Жарить еще 2 минуты.
На OBOZ.UA можно найти и другие варианты приготовления курицы: