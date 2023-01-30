Белокачанная капуста – один из самых бюджетных, вкусных и универсальных овощей, из которого можно приготовить не только борщ и салат, но еще и вкусные, сытные запеканки, пироги, булки, пирожки, вареники и блины. Еще капусту можно квасить, тушить с грибами, мясом, черносливом.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с томатной пастой, чесноком и лавровым листом.

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Ингредиенты:

лук – 2 шт.

чеснок – 3 шт.

морковь – 3 шт.

капуста белокочанная – 1 шт.

томатная паста – 1,5 ст. л.

соль – 1/2 ст. л.

черный перец, соль – по вкусу

масло растительное – 2-4 ст. л.

лавровые листья – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинкуйте.

2. Лук мелко нарежьте, чеснок натрите на мелкой терке, морковь на крупной.

3. Обжарьте на небольшом количестве масла лук до легкой золотистости, добавьте морковь и чеснок, жарьте еще 5 минут, добавьте капусту и тушите под крышкой, время от времени переворачивая на среднем огне около 20 минут, до размягчения капусты.

4. После добавьте соль, томатную пасту, молотый перец, и хорошо перемешайте, тушите еще около 10 минут, добавьте лавровый лист и выключите огонь.

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