Тушеная капуста по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Белокачанная капуста – один из самых бюджетных, вкусных и универсальных овощей, из которого можно приготовить не только борщ и салат, но еще и вкусные, сытные запеканки, пироги, булки, пирожки, вареники и блины. Еще капусту можно квасить, тушить с грибами, мясом, черносливом.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с томатной пастой, чесноком и лавровым листом.
Ингредиенты:
- лук – 2 шт.
- чеснок – 3 шт.
- морковь – 3 шт.
- капуста белокочанная – 1 шт.
- томатная паста – 1,5 ст. л.
- соль – 1/2 ст. л.
- черный перец, соль – по вкусу
- масло растительное – 2-4 ст. л.
- лавровые листья – 3 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту нашинкуйте.
2. Лук мелко нарежьте, чеснок натрите на мелкой терке, морковь на крупной.
3. Обжарьте на небольшом количестве масла лук до легкой золотистости, добавьте морковь и чеснок, жарьте еще 5 минут, добавьте капусту и тушите под крышкой, время от времени переворачивая на среднем огне около 20 минут, до размягчения капусты.
4. После добавьте соль, томатную пасту, молотый перец, и хорошо перемешайте, тушите еще около 10 минут, добавьте лавровый лист и выключите огонь.
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