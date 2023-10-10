Тушеная капуста по-турецки для бюджетного и полезного ужина: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Тушеная капуста по-турецки для бюджетного и полезного ужина: рецепт блюда для всей семьи

Белокачанная капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой полезного салата, а также борща. Еще ее можно тушить, квасить, консервировать, готовить с мясом и овощами и жарить. 

Как вкусно приготовить капусту

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с фаршем, томатами и томатной пастой. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты: 

  • капуста – 700 г 
  • фарш – 300 г
  • масло растительное – 15 г
  • томаты – 2-3 шт. 
  • соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2-3 зубчика чеснока  
  • лук – 150 г
  • томатная паста – 2-3 ст. л. 

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте фарш, около 6-7 минут. После добавьте нарезанные кусками помидоры и лук полукольцами, а также мелко порубленный чеснок, добавьте томатную пасту, все хорошо вымешайте и тушите на среднем огне 5 минут. Добавьте специи, перемешайте и готовьте еще несколько минут. 

Овощи для приготовления блюда

2. Капусту мелко нарежьте и добавьте к овощам, готовьте 20 минут под крышкой. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

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