Тушеная капуста по-турецки для бюджетного и полезного ужина: рецепт блюда для всей семьи
Белокачанная капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой полезного салата, а также борща. Еще ее можно тушить, квасить, консервировать, готовить с мясом и овощами и жарить.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с фаршем, томатами и томатной пастой.
Ингредиенты:
- капуста – 700 г
- фарш – 300 г
- масло растительное – 15 г
- томаты – 2-3 шт.
- соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2-3 зубчика чеснока
- лук – 150 г
- томатная паста – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. На сковороде обжарьте фарш, около 6-7 минут. После добавьте нарезанные кусками помидоры и лук полукольцами, а также мелко порубленный чеснок, добавьте томатную пасту, все хорошо вымешайте и тушите на среднем огне 5 минут. Добавьте специи, перемешайте и готовьте еще несколько минут.
2. Капусту мелко нарежьте и добавьте к овощам, готовьте 20 минут под крышкой.
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