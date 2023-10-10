Белокачанная капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой полезного салата, а также борща. Еще ее можно тушить, квасить, консервировать, готовить с мясом и овощами и жарить.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с фаршем, томатами и томатной пастой.

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Ингредиенты:

капуста – 700 г

фарш – 300 г

масло растительное – 15 г

томаты – 2-3 шт.

соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2-3 зубчика чеснока

лук – 150 г

томатная паста – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. На сковороде обжарьте фарш, около 6-7 минут. После добавьте нарезанные кусками помидоры и лук полукольцами, а также мелко порубленный чеснок, добавьте томатную пасту, все хорошо вымешайте и тушите на среднем огне 5 минут. Добавьте специи, перемешайте и готовьте еще несколько минут.

2. Капусту мелко нарежьте и добавьте к овощам, готовьте 20 минут под крышкой.

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