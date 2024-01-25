Тушеная капуста по-турецки с фаршем: рецепт вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт капусты

Тушеная капуста может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к пюре, кашам, макаронам. Готовить ее можно с томатным соусом, а также с фаршем, овощами и специями. 

Как приготовить вкусную тушеную капусту

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с помидорами, луком и фаршем. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • 700 г капусты
  • 300 г фарша 
  • 15 г масла для жарки
  • 2-3 ст. л. томата
  • соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2-3 зубчика чеснока
  • большая луковица
  • большой помидор

Способ приготовления: 

1. В большую кастрюлю влейте масло, добавьте фарш, готовьте 6-7 минут.

Фарш с овощами

2. Добавьте нарезанный помидор и лук, чеснок, добавьте томатную пасту, все хорошо перемешайте и тушите на среднем огне 5 минут. Добавьте специи, перемешайте и готовьте несколько минут. 

Приготовление капусты

3. После добавьте капусту, перемешайте и накройте крышкой, готовьте так еще 20 минут.

Готовая тушеная капуста

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