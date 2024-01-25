Тушеная капуста может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к пюре, кашам, макаронам. Готовить ее можно с томатным соусом, а также с фаршем, овощами и специями.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с помидорами, луком и фаршем.

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Ингредиенты:

700 г капусты

300 г фарша

15 г масла для жарки

2-3 ст. л. томата

соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2-3 зубчика чеснока

большая луковица

большой помидор

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю влейте масло, добавьте фарш, готовьте 6-7 минут.

2. Добавьте нарезанный помидор и лук, чеснок, добавьте томатную пасту, все хорошо перемешайте и тушите на среднем огне 5 минут. Добавьте специи, перемешайте и готовьте несколько минут.

3. После добавьте капусту, перемешайте и накройте крышкой, готовьте так еще 20 минут.

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