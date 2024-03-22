Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо
Тушеная капуста с мясом – это очень сытное и достаточно бюджетное блюдо. В традиционном варианте овощ тушат в сочетании с ребрышками. А капусту по-турецки готовят с фаршем.
Идея приготовления тушеной капусты по-турецки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Можно объединить несколько видов фарша.
Ингредиенты:
- 700 г капусты
- 400 г фарша (куриный + свиной)
- 25 г масла для жарки
- 2-3 ст.л. томата
- соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2-3 зубчика чеснока
- большая луковица (150 г)
- большой помидор – 300 г
- 3-4 ст.л. сметаны
Способ приготовления:
1. В большую кастрюлю влить масло, добавить фарш и разбить комочки, готовить 6-7 минут.
2. Выложить нарезанные кусочками помидор и лук полукольцами, мелко нарезанный чеснок, добавить томатную пасту.
3. Все хорошо перемешать и тушить на среднем огне 5 минут.
4. Добавить специи: соль, перец, паприку, хмели-сунели.
5. Вымешать и готовить еще несколько минут.
6. Выложить в кастрюлю нашатованную капусту.
7. Вымешать и при накрытой крышке готовить около 20 минут. Воду не нужно доливать, что капуста готовилась в собственном соке. Готовить на небольшом огне, периодически перемешивая.
8. Когда капуста станет мягкой – добавить сметану, протушить еще несколько минут.
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