Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

Тушеная капуста с мясом – это очень сытное и достаточно бюджетное блюдо. В традиционном варианте овощ тушат в сочетании с ребрышками. А капусту по-турецки готовят с фаршем.

Идея приготовления тушеной капусты по-турецки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Можно объединить несколько видов фарша.

Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

Ингредиенты:

  • 700 г капусты
  • 400 г фарша (куриный + свиной)
  • 25 г масла для жарки
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  • 2-3 ст.л. томата
  • соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2-3 зубчика чеснока
  • большая луковица (150 г)
  • большой помидор – 300 г
  • 3-4 ст.л. сметаны

Способ приготовления:

Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

1. В большую кастрюлю влить масло, добавить фарш и разбить комочки, готовить 6-7 минут.

2. Выложить нарезанные кусочками помидор и лук полукольцами, мелко нарезанный чеснок, добавить томатную пасту.

Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

3. Все хорошо перемешать и тушить на среднем огне 5 минут.

4. Добавить специи: соль, перец, паприку, хмели-сунели.

Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

5. Вымешать и готовить еще несколько минут.

Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

6. Выложить в кастрюлю нашатованную капусту.

Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

7. Вымешать и при накрытой крышке готовить около 20 минут. Воду не нужно доливать, что капуста готовилась в собственном соке. Готовить на небольшом огне, периодически перемешивая.

Тушеная капуста по-турецки: с каким мясом вкусно приготовить блюдо

8. Когда капуста станет мягкой – добавить сметану, протушить еще несколько минут.

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