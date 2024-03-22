Тушеная капуста с мясом – это очень сытное и достаточно бюджетное блюдо. В традиционном варианте овощ тушат в сочетании с ребрышками. А капусту по-турецки готовят с фаршем.

Идея приготовления тушеной капусты по-турецки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Можно объединить несколько видов фарша.

Ингредиенты:

700 г капусты

400 г фарша (куриный + свиной)

25 г масла для жарки

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2-3 ст.л. томата

соль, перец, паприка, хмели-сунели, 2-3 зубчика чеснока

большая луковица (150 г)

большой помидор – 300 г

3-4 ст.л. сметаны

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю влить масло, добавить фарш и разбить комочки, готовить 6-7 минут.

2. Выложить нарезанные кусочками помидор и лук полукольцами, мелко нарезанный чеснок, добавить томатную пасту.

3. Все хорошо перемешать и тушить на среднем огне 5 минут.

4. Добавить специи: соль, перец, паприку, хмели-сунели.

5. Вымешать и готовить еще несколько минут.

6. Выложить в кастрюлю нашатованную капусту.

7. Вымешать и при накрытой крышке готовить около 20 минут. Воду не нужно доливать, что капуста готовилась в собственном соке. Готовить на небольшом огне, периодически перемешивая.

8. Когда капуста станет мягкой – добавить сметану, протушить еще несколько минут.

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