Белокачаная капуста может быть основным ингредиентом для приготовления салатов, голубцов, а также борща. Еще ее можно тушить, жарить, квасить и мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и овощами.

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Ингредиенты:

Мясо – 300 г

Капуста – 500 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 5 шт.

Соль – 0.5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Чернослив

Способ приготовления:

1. Порежьте и пожарьте мясо до золотистости.

2. Добавьте лук и морковь, помидоры, специи.

3. Всыпьте порезанную капусту, добавьте чернослив, накройте крышкой и тушите до мягкости.

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