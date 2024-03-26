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Тушеная капуста с черносливом, мясом и специями: рецепт самого бюджетного и полезного блюда
Белокачаная капуста может быть основным ингредиентом для приготовления салатов, голубцов, а также борща. Еще ее можно тушить, жарить, квасить и мариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и овощами.
Ингредиенты:
- Мясо – 300 г
- Капуста – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 5 шт.
- Соль – 0.5 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Чернослив
Способ приготовления:
1. Порежьте и пожарьте мясо до золотистости.
2. Добавьте лук и морковь, помидоры, специи.
3. Всыпьте порезанную капусту, добавьте чернослив, накройте крышкой и тушите до мягкости.
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