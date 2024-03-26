Тушеная капуста с черносливом, мясом и специями: рецепт самого бюджетного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Тушеная капуста с черносливом, мясом и специями: рецепт самого бюджетного и полезного блюда

Белокачаная капуста может быть основным ингредиентом для приготовления салатов, голубцов, а также борща. Еще ее можно тушить, жарить, квасить и мариновать.

Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и овощами. 

Как правильно приготовить тушеную капусту с мясом
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Ингредиенты: 

  • Мясо – 300 г
  • Капуста – 500 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Помидоры – 5 шт. 
  • Соль – 0.5 ч. л. 
  • Сахар – 1 ст. л. 
  • Чернослив 

Способ приготовления: 

1. Порежьте и пожарьте мясо до золотистости.

Мясо для блюда

2. Добавьте лук и морковь, помидоры, специи.

Жареные овощи

3. Всыпьте порезанную капусту, добавьте чернослив, накройте крышкой и тушите до мягкости.

Вкусная тушеная капуста с мясом и черносливом

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